Популярний український музикант Сергій Бабкін разом із дружиною Сніжаною відправився на лікування в Австрію. 5 лютого його мають прооперувати.

Джерело: інстаграм Сніжани Бабкіної

У відомого музиканта діагностували рідкісне захворювання очей. Він вже втратив 70 відсотків зору і тепер необхідна термінова операція. Для лікування чоловік обрав Відень, оскільки там є всі необхідні препарати та обладнання.

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Сергій Бабкін летить на лікування

Дружина артиста поділилася селфі, яке зробила в літаку. На фото Сергій та Сніжана зображені у захисних масках. Хоча мета поїздки зовсім не радісна, проте пара не втрачає оптимізму і вірить, що все буде добре. За лічені години Бабкін розпочне обстеження в австрійській клініці, а вже через декілька днів йому зроблять операцію.

Грає Моцарт на борту. Ми летимо у Відень,

– написала в публікації Сніжана.



Сергій Бабкін з дружиною в літаку / Фото з інстаграму Сніжани Бабкіної

Що відомо про хворобу Сергія Бабкіна

Нещодавно музикант заявив про те, що у нього діагностували рідкісне захворювання очей, яке трапляється раз на мільйон. Артист потребує термінового хірургічного втручання.

У Відні Сергію зроблять діагностику, а сама операція призначена на 5 лютого. Бабкін ділився, що операція можлива лише за кордоном, оскільки в Україні немає необхідного обладнання та препаратів.

Після обстеження лікарі повідомили співаку, що в нього є запалення задньої стінки очей, відшарування сітківки, проходження рідини, а також він вже втратив 70 відстотків зору. Дружина Бабкіна наголошувала, що до операції головне не втратити той зір, який зараз є в Сергія.

Щодо причини хвороби, то Сніжана також розповідала, що це вірус, який вразив нирки і дав ускладнення на очі.