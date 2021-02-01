Сергій Бабкін разом із дружиною відправився на операцію в Австрію
Популярний український музикант Сергій Бабкін разом із дружиною Сніжаною відправився на лікування в Австрію. 5 лютого його мають прооперувати.
Джерело: інстаграм Сніжани Бабкіної
У відомого музиканта діагностували рідкісне захворювання очей. Він вже втратив 70 відсотків зору і тепер необхідна термінова операція. Для лікування чоловік обрав Відень, оскільки там є всі необхідні препарати та обладнання.
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Сергій Бабкін летить на лікування
Дружина артиста поділилася селфі, яке зробила в літаку. На фото Сергій та Сніжана зображені у захисних масках. Хоча мета поїздки зовсім не радісна, проте пара не втрачає оптимізму і вірить, що все буде добре. За лічені години Бабкін розпочне обстеження в австрійській клініці, а вже через декілька днів йому зроблять операцію.
Грає Моцарт на борту. Ми летимо у Відень,
– написала в публікації Сніжана.
Сергій Бабкін з дружиною в літаку / Фото з інстаграму Сніжани Бабкіної
Що відомо про хворобу Сергія Бабкіна
Нещодавно музикант заявив про те, що у нього діагностували рідкісне захворювання очей, яке трапляється раз на мільйон. Артист потребує термінового хірургічного втручання.
У Відні Сергію зроблять діагностику, а сама операція призначена на 5 лютого. Бабкін ділився, що операція можлива лише за кордоном, оскільки в Україні немає необхідного обладнання та препаратів.
Після обстеження лікарі повідомили співаку, що в нього є запалення задньої стінки очей, відшарування сітківки, проходження рідини, а також він вже втратив 70 відстотків зору. Дружина Бабкіна наголошувала, що до операції головне не втратити той зір, який зараз є в Сергія.
Щодо причини хвороби, то Сніжана також розповідала, що це вірус, який вразив нирки і дав ускладнення на очі.
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