Днями український співак Сергій Бабкін разом з дружиною Сніжаною полетів у Відень, де йому зроблять операцію на очах. Перед обстеженням подружжя влаштувало романтичну прогулянку столицею Австрії.

Джерело: інстаграм Сергія Бабкіна

Дружина музиканта зізналась, що вони не втрачають оптимізму та чекають на заплановану операцію. Навіть попри суворий карантин та дощову погоду пара прогулялася центром Відня.

Важливо Сергій Бабкін разом із дружиною відправився на операцію в Австрію

Сергій Бабкін прогулявся Віднем з дружиною

В Австрію подружжя прибуло ще 1 лютого. За цей час вони встигли відвідати клініку та здати ще один тест на коронавірус. На 4 лютого в Сергія Бабкіна заплановане повне обстеження, а 5 лютого відбудеться довгоочікувана операція на очах. Хоч співак обіцяв повернутися в соціальні мережі не раніше 10 лютого, він все ж вкотре публічно подякував друзям і шанувальникам за підтримку.

Ми зі Сніжаною прилетіли до Відня. Нас благополучно пропустили завдяки всім добрим людям, які допомогли нам. Дякую вам за підтримку, добрі слова, думки! Я щасливчик! У мене є ви,

– висловився Сергій Бабкін.



Сергій Бабкін біля клініки у Відні / Фото Instagram / @babkin_official

У своєму інстаграм-профілі Сніжана Бабкіна розповіла, що зараз у Відні діють суворі карантинні обмеження. Тому всі туристичні локації зачинені, а місцеві повинні дотримуватися маскового режиму навіть на вулиці. Так, подружжя обмежилось прогулянкою по історичному центру міста, кавою та тістечками.

"Як ви зрозуміли, настрій у нас відмінний, непохитний! Компанія незмінна і відмінна! У Відні суворий карантин. Все зачинено. У нас є унікальна можливість витратити нічого. Хіба що на віденську найсмачнішу каву, яка дочекалася нас", – написала акторка.

Для виходу знаменитості обрали комфортні family look – блакитне і зелене худі та жилетки. Повсякденний образ Сергій Бабкін довершив яскравою блакитно-червоною шапкою, а Сніжана прогулювалась Віднем без косметики.



Сергій Бабкін з дружиною Сніжаною у Відні / Фото Instagram / @snezhana_babkina



Сергій Бабкін у Відні / Фото Instagram / @babkin_official

Що відомо про хворобу Сергія Бабкіна

У січні в музиканта діагностували рідкісне захворювання очей, яке трапляється раз на мільйон – запалення задньої стінки очей, відшарування сітківки, проходження рідини Він потребує термінової операції, яка запланована на 5 лютого у Відні.В Україні необхідних препаратів немає.

Сергій Бабкін вже втратив 70 відсотків центрального зору. Дружина співака Сніжана зізналась, що причиною хвороби став вірус, який вразив нирки і дав ускладнення на очі.