Сергій Жадан отримав премію Ганни Арендт за політичне мислення

Український поет продовжує збирати європейські нагороди, і цього разу нею стала премія Ганни Арендт за те, що Жадан є "великим оповідачем, який продовжує традицію центральноєвропейської літератури та водночас революціонізує її".

Нагороду вручать Жадану 2 грудня 2022 року в ратуші міста Бремена, Німеччина. Такою премією нагороджують людей, які борються з викликами незважаючи на публічність. Призовий фонд за нагороду – 10 тисяч євро.

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Як повідомили на сайті Фонду Генріха Бьолля, журі зазначило, що "погляди, які Сергій Жадан пропонує своїм читачам на українське суспільство, те, як він розповідає про виживання у війні (2014 року), є унікальними в новітній європейській літературі".

Представники фонду наголошують, що з книг Жадана читачі дізнаються, як у травматичному середовищі народжується нова громадянська еліта, а сам автор не лише описує те, що бачить, а й безпосередньо бере у цьому участь. Зокрема журі відзначили музичний талант Жадана, згадавши його панк-гурт "Собаки в космосі".

Жадан є великим громадянином у розумінні Арендт, який дбає про суспільство, в якому живе і працює, активно допомагаючи тому, щоб громадяни не падали духом під час російсько-загарбницької війни,

– додали у заяві.

Реакція Жадана на нагороду

У своєму фейсбуці Сергій подякував за відзнаку журі та особливо українцям.

"Дуже вдячний журі за цю нагороду. Можу лише вкотре повторити, що нині всі нагороди, отримані українським мистецтвом у світі, є передусім нагородами нашим читачам, слухачам та глядачам, себто мільйонам українців, котрі своєю боротьбою, своїм опором, своєю щоденною працею стверджують у світі Україну. Велика честь бути причетним до цього народу й до цієї культури. Ще раз усім дякую", – написав Жадан.

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