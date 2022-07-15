Награду вручат Жадану 2 декабря 2022 г. в ратуше города Бремена, Германия. Такой премией награждают людей, борющихся с вызовами, несмотря на публичность. Призовой фонд за награду – 10 тысяч евро.
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Как сообщили на сайте Фонда Генриха Белля, жюри отметило, что "взгляды, которые Сергей Жадан предлагает своим читателям на украинское общество, то, как он рассказывает о выживании в войне (2014), уникальны в новейшей европейской литературе".
Представители фонда отмечают, что из книг Жадана читатели узнают, как в травматической среде рождается новая гражданская элита, а сам автор не только описывает то, что видит, но и непосредственно участвует в этом. В частности, жюри отметило музыкальный талант Жадана, вспомнив его панк-группу "Собаки в космосе".
Жадан является великим гражданином в понимании Арендт, заботящегося об обществе, в котором живет и работает, активно помогая тому, чтобы граждане не падали духом во время русско-захватнической войны,
– добавили в заявлении.
Реакция Жадана на награду
В своем фейсбуке Сергей поблагодарил за отличие жюри и особенно украинцев.
"Очень благодарен жюри за эту награду. Могу лишь еще раз повторить, что сейчас все награды, полученные украинским искусством в мире, прежде всего награды нашим читателям, слушателям и зрителям, то есть миллионам украинцев, которые своей борьбой, своим сопротивлением, своим ежедневным трудом". мире Украину. Большая честь быть причастным к этому народу и к этой культуре. Еще раз всем спасибо", – написал Жадан.
Какие награды во время войны получил поэт
- В конце июня Жадан стал лауреатом нынешней Премии мира немецкой книжной торговли. Фонд – 25 тысяч евро.
- Также Жадан получил Премию Свободы от фонда Франка Ширрмахера, который был легендарным журналистом и издателем газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung.
- Он недавно получил премию EBRD Literature Prize 2022 за роман о войне на Донбассе "Интернат". Ему и переводчикам на украинский язык присудили премию в размере 20 тысяч евро.
- Писатель завоевал звание "Человека года" в знаменитой ежедневной газете Польши Gazeta Wyborcza. В редакции подчеркивают, что "писатель борется не только пером", но и помогает бороться за победу и не уехал из Харькова.
- Украинца Сергея Жадана также выдвинули на Нобелевскую премию по литературе в Польше.
- Ранее поэт был лауреатом премий имени Василия Стуса, Angelus, Дерека Уолкотта и других.