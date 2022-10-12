Не можна говорити про якесь прощення, – Стерненко відверто висловився про Світлану Лободу

Активіст Сергій Стерненко відверто висловився про Світлану Лободу, яка до 24 лютого активно гастролювала за кордоном. Він зазначив, що не можна говорити про жодне прощення цієї людини, оскільки вона вже давно показала справжнє обличчя.

Світлана Лобода після 2014 року продовжила жити та працювати в Росії. Стерненко каже, що таким людям, як вона, зараз немає вибачення. Хоча артистка засудила війну та зараз займає нібито проукраїнську позицію.

Зверніть увагу Не впевнена, що не мобілізують, – Ольга Сумська заговорила про зятя в Росії

Сергій Стерненко про Світлану Лободу

Активіст зазначив, що до відомих людей зараз є різне ставлення. Багато знаменитостей до 24 лютого не висловлювалися щодо ситуації між Україною та Росію, відмовчувалися, а зараз засудили війну, виступили проти агресора. Дії таких зірок, на думку Стерненка, є прийнятними, хоча й мовчанням вони раніше частково допомагали Росії, адже не мали чіткої позиції.

А ось Світлана Лобода належить до тих артистів, які з 2014 по 2022 рік фінансували країну-агресорку, яка вбивала мирних українців на Донбасі, окупувала Крим. Співачка казала, що її концерти в Україні скасовують не невдоволені українці, а за замовленням, що це комусь вигідно. Але громадяни просто показували свою позицію, не боялися відкрито висловлювати свої думки.

Казала, що їй взагалі плювати, яка це країна. Вона принципово їздила виступати в Росії. Навіть зараз каже, що українці протестували проти її концертів не тому, що мали на це право і що нас обурювало те, що вона виступає в Росії, а нібито було якесь замовлення. У такому випадку, мені здається, не можна говорити про жодне прощення,

– наголосив Стерненко.

Стерненко про Світлану Лободу: дивіться відео онлайн

Те саме активіст думає про боксера Василя Ломаченка, про пропагандистів, до прикладу журналістку Світлану Крюкову.

Лобода та Україна: головне