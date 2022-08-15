Анонс концерту у Латвії одразу викликав дисонанс серед підписників Лободи, адже вона запрошувала на подію російською, а не українською, на яку вона нібито недавно перейшла. Також користувачі мережі не розуміли, який у неї буде репертуар на концерті, адже практично усі її пісні – російськомовні.
До слова "Європейцям зірве дах": фанати не знають, що очікувати від Лободи на концерті в Ризі
Лобода з концертом у Ризі
Втім, все сталось так, як і підозрювали користувачі соцмереж. Свій концерт вона розпочала новою українською піснею "Молитва", після чого можна було почути весь інший попрепертуар російською. Також на інстаграм-сторінці Лободи можна побачити, що вона обгорнулась синьо-жовтим прапором з тризубом і виконувала "Щедрик" Миколи Леонтовича.
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Для концерту вона обрала кілька образів у синіх та жовтих кольорах.
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Зокрема Лобода подякувала Латвії та усім її жителям за гостинність та небайдужість в час війни.
"Рига! Я дякую вашому чудовому місту та вашій країні за ту допомогу та підтримку, яку ви сьогодні надаєте Україні та українським біженцям. Низький вам уклін. Сьогодні я співаю для кожного з вас і для мільйонів людей, розкиданих світом, що втекли від жахів війни, втратили свої будинки, рідних, близьких… Я буду завжди з тими, хто став на бік добра! Бо правий завжди той, хто захищає свій будинок, свою сім'ю, свою країну!!" – написала Лобода в інстаграмі.
Зазначимо, що на благодійному концерті Лободи зібрались тисячі людей, які підспівували їй у піснях та світили ліхтариками на телефоні.
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Лобода і Україна
- Останні 8 років, навіть після окупації росією Донбасу та Криму, Світлана Лобода продовжувала виступити у росії та на кремлівських заходах, замовчуючи війну. Вперше вона наважилась приїхати в Україну з концертом у 2021 році. Він відбувся в Одесі.
- Проте після 24 лютого фанати очікували на її реакцію, і вона відбулась, щоправда, із запізненням – вперше жахливі дії росії вона прокоментувала 25 березня, рівно через місяць після повномасштабного вторгнення.
- Вона плакала на камеру і шкодувала усіх жертв війни. Чимало українських артистів досі не вірять у щирість її намірів. Серед них – Кондратюк, Тополя, Полякова, Данилко, Єфросиніна, Приходько.
- Згодом вона нібито допомагала з фінансовою допомогою військовим на Київщині, а через кілька місяців сама приїхала в деокупований Ірпінь. Також вона відкрила онлайн-центр психологічної допомоги для українців, постраждалих від військових дій.
- Лобода розповідала, що не виключає того, що поїде у москву заробляти гроші, але лише в тому випадку, коли росіяни припинять винищувати народ України.