Світлана Лобода після 2014 року продовжила жити та працювати в Росії. Стерненко каже, що таким людям, як вона, зараз немає вибачення. Хоча артистка засудила війну та зараз займає нібито проукраїнську позицію.
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Сергій Стерненко про Світлану Лободу
Активіст зазначив, що до відомих людей зараз є різне ставлення. Багато знаменитостей до 24 лютого не висловлювалися щодо ситуації між Україною та Росію, відмовчувалися, а зараз засудили війну, виступили проти агресора. Дії таких зірок, на думку Стерненка, є прийнятними, хоча й мовчанням вони раніше частково допомагали Росії, адже не мали чіткої позиції.
А ось Світлана Лобода належить до тих артистів, які з 2014 по 2022 рік фінансували країну-агресорку, яка вбивала мирних українців на Донбасі, окупувала Крим. Співачка казала, що її концерти в Україні скасовують не невдоволені українці, а за замовленням, що це комусь вигідно. Але громадяни просто показували свою позицію, не боялися відкрито висловлювати свої думки.
Казала, що їй взагалі плювати, яка це країна. Вона принципово їздила виступати в Росії. Навіть зараз каже, що українці протестували проти її концертів не тому, що мали на це право і що нас обурювало те, що вона виступає в Росії, а нібито було якесь замовлення. У такому випадку, мені здається, не можна говорити про жодне прощення,
– наголосив Стерненко.
Стерненко про Світлану Лободу: дивіться відео онлайн
Те саме активіст думає про боксера Василя Ломаченка, про пропагандистів, до прикладу журналістку Світлану Крюкову.
Лобода та Україна: головне
- Після окупації Криму та Донбасу Лобода продовжила гастролювати Росією, замовчувала воєнні злочини та виступала на кремлівських заходах.
- 7 років вона боялася приїздити в Україну з концертами. Лише 2021 року артистка наважилася дати великий концерт в Одесі.
- 24 лютого українці чекали на реакції тих артистів, які виїхали в Росію, серед них була Світлана Лобода. Однак вона прокоментувала війну аж через місяць – 25 березня.
- Вона плакала на камеру і шкодувала усіх жертв війни. Чимало українських артистів досі не вірять у щирість її намірів. Серед них – Кондратюк, Тополя, Полякова, Данилко, Єфросиніна, Приходько.
- Згодом стало відомо, що Лобода нібито фінансово допомагала військовим на Київщині. Потім сама приїхала в деокупований Ірпінь, а також відкрила онлайн-центр психологічної допомоги для українців, постраждалих від військових дій.
- Та навіть після всього, що росіяни зробили з українським народом і продовжують робити, Лобода не виключає того, що поїде у Москву заробляти гроші. Але зазначає, що лише в тому випадку, коли росіяни припинять винищувати народ України.
- Артистка вирушила в благодійний тур Європою, в якому прагне зібрати кошти на підтримку України, виступає з синьо-жовтими прапорами.