Світлана Лобода після 2014 року продовжила жити та працювати в Росії. Стерненко каже, що таким людям, як вона, зараз немає вибачення. Хоча артистка засудила війну та зараз займає нібито проукраїнську позицію.

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Сергій Стерненко про Світлану Лободу

Активіст зазначив, що до відомих людей зараз є різне ставлення. Багато знаменитостей до 24 лютого не висловлювалися щодо ситуації між Україною та Росію, відмовчувалися, а зараз засудили війну, виступили проти агресора. Дії таких зірок, на думку Стерненка, є прийнятними, хоча й мовчанням вони раніше частково допомагали Росії, адже не мали чіткої позиції.

А ось Світлана Лобода належить до тих артистів, які з 2014 по 2022 рік фінансували країну-агресорку, яка вбивала мирних українців на Донбасі, окупувала Крим. Співачка казала, що її концерти в Україні скасовують не невдоволені українці, а за замовленням, що це комусь вигідно. Але громадяни просто показували свою позицію, не боялися відкрито висловлювати свої думки.

Казала, що їй взагалі плювати, яка це країна. Вона принципово їздила виступати в Росії. Навіть зараз каже, що українці протестували проти її концертів не тому, що мали на це право і що нас обурювало те, що вона виступає в Росії, а нібито було якесь замовлення. У такому випадку, мені здається, не можна говорити про жодне прощення,

– наголосив Стерненко.

Стерненко про Світлану Лободу: дивіться відео онлайн

Те саме активіст думає про боксера Василя Ломаченка, про пропагандистів, до прикладу журналістку Світлану Крюкову.

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