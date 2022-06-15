Світлана Лобода не повідомляла у мережі, що планує приїхати в Україну та ще й на деокуповані території, тому для її прихильників це стало справжньою несподіванкою. Для приїзду жінка одягнула чорний штанний костюм з жакетом, білу футболку та дизайнерські кросівки.

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Артистка пройшлась зруйнованими кварталами міста, де тривали найжорстокіші бої в місті, а також побувала біля одного з мостів та поспілкувалась з місцевими жителями, зокрема з дітьми. В одному з інстаграм-сторіз, де Лобода керувала автомобілем, вона сказала, що не знає, як українці можуть коли-небудь вибачити росіянам за те, що відбулось в Ірпені.

Я не знаю, що має статися, щоб українці вибачили все те, що відбувалося тут!… Ірпінь. 112 день війни,

– написала співачка у своєму інстаграмі.

Реакція мережі

У коментарях артистку підтримали прихильники та всі "в один голос" написали, що ніколи цього не пробачать. Знайшлись і ті, хто засудив Лободу за те, що та "прокинулась" лише тоді, коли Росія здійснила повномасштабний наступ на Україну:

"Як ви швидко "перевзулися" в Україну, після того, як вам заборонили приїжджати в Росію на 50 років. Раніше бабки робили, вам було все одно на Донбас, дітей Донбасу, старих і так далі. Тому безглуздо зараз комусь щось показувати і доводити, що ви щиро переживаєте за Україну";

"Світлано, війна не 112 днів йде, якщо ви не знаєте. Війна з 2014 року";

"Для неї 112. Коли гроші з Росії перестали капати".

Оскільки Лобода мала велику аудиторію слухачів серед росіян, то в неї у коментарях знайшлось місце багатьом прихильникам Кремля, коментарі яких були пронизані однаковою риторикою: про те, як українці "бомблять Донбас", як наш народ їх завжди ненавидів, і що робили українці останні 8 років.

Лобода і російсько-українська війна