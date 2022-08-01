За останні п'ять місяців імениті українські інтерв'юери по кілька разів кликали Світлану Лободу на розмову, але вона всім відмовила. Своє перше після 24 лютого інтерв'ю співачка дала грузинському журналісту Ное Сулаберідзе. У ньому вона розповіла, як рятувала від війни друзів, знайомих, як спала з телефоном на грудях, як плакала перші два місяці, як виїжджала з росії й заговорила про можливе повернення.

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Чи повернеться Лобода в росію

Ексгастролерка зізналася, що її 11-річна донька Євангеліна дуже хоче повернутися в Москву, каже: "Мам, я дуже сумую за своїми друзями". Однак вона пояснює їй, що росія вбиває українців, тож жити там вони не можуть.

Так склалися наші обставини, що повернутися ми не можемо, і не повернемося доти, поки влада так поводитиметься, доки вона вбиватиме, винищуватиме наш народ. Я не бачу можливості навіть думати про те, що можу повернутися до Москви і жити в росії. Це виключено,

– заявила Світлана Лобода.

"Ми перебуваємо на такому рубежі – і я, і моя сім'я, і мої рідні, близькі, мої друзі, моя команда, і вся моя країна. Кожен з нас сьогодні приймає рішення допомагати всім, чим тільки може – нашому народу, нашим людям. Тому що ми перебуваємо у великій біді", – наголосила співачка й додала, що у Грузію приїхала з концертом, гроші з якого підуть на допомогу Україні.

Нагадаємо, приїхати в росію до зміни путінського режиму Світлана Лобода не зможе, адже у квітні їй заборонили в'їзд на 50 років. Разом з нею персонами нон ґрата стали Антон Птушкін, Макс Барських, Вєрка Сердючка, Андрій Бєдняков, Монатік та інші.