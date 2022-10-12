Светлана Лобода после 2014 продолжила жить и работать в России. Стерненко говорит, что таким людям, как она, сейчас нет прощения. Хотя артистка осудила войну и сейчас занимает якобы проукраинскую позицию.

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Сергей Стерненко о Светлане Лободе

Активист отметил, что к известным людям сейчас есть разное отношение. Многие знаменитости до 24 февраля не высказывались по поводу ситуации между Украиной и Россией, отмалчивались, а сейчас осудили войну, выступили против агрессора. Действия таких звезд, по мнению Стерненко, приемлемы, хотя и молчанием они раньше частично помогали России, ведь не имели четкой позиции.

А вот Светлана Лобода принадлежит тем артистам, которые с 2014 по 2022 год финансировали страну-агрессорку, которая убивала мирных украинцев на Донбассе, оккупировала Крым. Певица говорила, что ее концерты в Украине отменяют не недовольные украинцы, а по заказу, что это выгодно кому-то. Но граждане просто показывали свою позицию, не боялись открыто выражать свои мысли.

Говорила, что ей вообще плевать, какая это страна. Она важно ездила выступать в России. Даже сейчас говорит, что украинцы протестовали против ее концертов не потому, что имели на это право и что нас возмущало то, что она выступает в России, а якобы был какой-то заказ. В таком случае, мне кажется, нельзя говорить ни о каком прощении,

– подчеркнул Стерненко.

Стерненко о Светлане Лободе: смотрите видео онлайн

То же самое активист думает о боксере Василии Ломаченко, о пропагандистах, к примеру журналистке Светлане Крюковой.

Лобода и Украина: главное