Светлана Лобода после 2014 продолжила жить и работать в России. Стерненко говорит, что таким людям, как она, сейчас нет прощения. Хотя артистка осудила войну и сейчас занимает якобы проукраинскую позицию.
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Сергей Стерненко о Светлане Лободе
Активист отметил, что к известным людям сейчас есть разное отношение. Многие знаменитости до 24 февраля не высказывались по поводу ситуации между Украиной и Россией, отмалчивались, а сейчас осудили войну, выступили против агрессора. Действия таких звезд, по мнению Стерненко, приемлемы, хотя и молчанием они раньше частично помогали России, ведь не имели четкой позиции.
А вот Светлана Лобода принадлежит тем артистам, которые с 2014 по 2022 год финансировали страну-агрессорку, которая убивала мирных украинцев на Донбассе, оккупировала Крым. Певица говорила, что ее концерты в Украине отменяют не недовольные украинцы, а по заказу, что это выгодно кому-то. Но граждане просто показывали свою позицию, не боялись открыто выражать свои мысли.
Говорила, что ей вообще плевать, какая это страна. Она важно ездила выступать в России. Даже сейчас говорит, что украинцы протестовали против ее концертов не потому, что имели на это право и что нас возмущало то, что она выступает в России, а якобы был какой-то заказ. В таком случае, мне кажется, нельзя говорить ни о каком прощении,
– подчеркнул Стерненко.
Стерненко о Светлане Лободе: смотрите видео онлайн
То же самое активист думает о боксере Василии Ломаченко, о пропагандистах, к примеру журналистке Светлане Крюковой.
Лобода и Украина: главное
- После оккупации Крыма и Донбасса Лобода продолжила гастролировать по России, замалчивала военные преступления и выступала на кремлевских мероприятиях.
- 7 лет она опасалась приезжать в Украину с концертами. Только в 2021 году артистка решилась дать большой концерт в Одессе.
- 24 февраля украинцы ждали реакции тех артистов, которые выехали в Россию, среди них была Светлана Лобода. Однако она прокомментировала войну спустя месяц – 25 марта.
- Она плакала на камеру и жалела всех жертв войны. Многие украинские артисты до сих пор не верят в искренность ее намерений. Среди них – Кондратюк, Тополя, Полякова, Данилко, Ефросинина, Приходько.
- Впоследствии стало известно, что Лобода якобы финансово помогала военным в Киевской области. Затем сама приехала в деоккупированный Ирпень, а также открыла онлайн-центр психологической помощи для украинцев, пострадавших от военных действий.
- И даже после всего, что россияне сделали с украинским народом и продолжают делать, Лобода не исключает того, что уедет в Москву зарабатывать деньги. Но отмечает, что только в том случае, когда россияне перестанут истреблять народ Украины.
- Артистка отправилась в благотворительный тур по Европе, в котором стремится собрать средства в поддержку Украины, выступает с сине-желтыми флагами.