Майже дві доби по Україні нещадно "гатять" російські війська. Поки ЗСУ дають їм відсіч, український шоу-біз піднімає на вуха колег з країни-агресорки. Це зробив і Сергій Притула, який зараз перебуває у волонтерському штабі Києва. Аби тим врешті решт дійшло, телеведучий навіть заговорив російською.

До теми "НАТО, закрийте небо над Україною": блогери-мільйонники просять допомоги в інстаграмі

Сергій Притула звернувся до російських колег

Він звернувся до всіх тих, з ким перетинався на знімальних майданчиках, до тих, хто приїжджав в Україну заробляти гроші й розповідав, як її любить. Ведучий вважає, якщо зірки й далі мовчатимуть, то кров "російських хлопців" буде й на їхніх руках.

Зараз саме той час, коли треба вийняти язик з дупи та почати щось робити. Свій сором і біль залиште при собі. Нам потрібні ваші дії. Блокуйте військові частини, виходьте на вулиці, виводьте туди своїх прихильників. Ви ж зірки та лідери громадської думки! Або… заткніться,

– заявив Сергій Притула.

Читайте також Гастролерки заспівали: Лорак і Лобода нарешті відреагували на війну в Україні

Хто з російських зірок виступив проти війни в Україні

Журналіст і блогер Юрій Дудь : "Україні, батьківщині рідних і дому друзів, висловлюю максимальну підтримку у ці дні. Росії, Україні, світу – мир".

: "Україні, батьківщині рідних і дому друзів, висловлюю максимальну підтримку у ці дні. Росії, Україні, світу – мир". Музикант і лідер гурту "Машина часу" Андрій Макаревич : "Майже у кожного росіянина в Україні є або друг, хоча б один, або знайомий, або родич. І зараз ми в них стріляємо. Що взагалі відбувається? Припиніть божевілля негайно. Усіма силами".

: "Майже у кожного росіянина в Україні є або друг, хоча б один, або знайомий, або родич. І зараз ми в них стріляємо. Що взагалі відбувається? Припиніть божевілля негайно. Усіма силами". Актриса Лія Ахеджакова : "Я думаю, що трапилося щось непоправне. Це справді пахне оголошенням війни всьому світові".

: "Я думаю, що трапилося щось непоправне. Це справді пахне оголошенням війни всьому світові". Скандальний репер Моргенштерн: "Товариші солдати, а в чому прикол йти помирати за наказом великих дядьків? І взагалі, на**й воювати… Воювати вже не модно".

Повний текст відео Сергія Притули:

Усім привіт, мене звати Сергій Притула, я український телеведучий і волонтер. Це відео я записую не для своїх підписників і не для людей, які дивилися мене по телевізору в Україні в моєму колишньому житті. Це відео я записую для тих російських зірок телебачення та шоу-бізнесу, з якими я не раз перетинався на знімальних майданчиках. З кимось перетинався за часів Comedy Club, з кимось на знімальному майданчику "Нового каналу".

Ви всі, приїжджаючи сюди, розповідали, як ви любите Україну, як ви любите українців, як ви любите українську мову. І ви всі дуже непогано заробляли тут гроші. Наразі так вийшло, що ваша країна вбиває наших громадян. І зараз саме той час, коли треба вийняти язик із дупи та почати щось робити. Тому що якщо ви тільки писатимете у своїх фейсбуках та інстаграмах, як вам соромно і боляче, від цього нічого не зміниться.

Свій сором і свій біль залиште при собі. Нам потрібні ваші дії, тому що бездіяльність зараз дорівнюватиме співучасті. І якщо ви нічого не робитимете, то на ваших руках буде не тільки кров українців, а й кров ваших російських хлопців, яких ми зараз вбиваємо в Україні. Блокуйте військові частини, виходьте на вулиці, виводьте туди своїх прихильників, людей, які на вас орієнтуються! Ви ж зірки та лідери громадської думки! Або… заткніться.

Підписуйтесь на телеграм 24 каналу, щоб оперативно дiзнаватися важливi новини.