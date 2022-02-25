У тривожний час Україну підтримують наші та світові зірки, та й серед російських є ті, хто не боїться говорити правду про війну. Російський та радянський музикант Андрій Макаревич днями звернувся до громадян Росії.

До слова Шеннен Догерті закликала світових зірок не замовчувати війну Росії з Україною

Андрій Макаревич просить припинити "божевілля"

Лідер гурту "Машина времени" записав відео, в якому звернувся до росіян. Він заявив, що мало не кожен росіянин має друзів та родичів в Україні. Артист наголосив, що вбивства треба зупинити.

Майже у кожного росіянина в Україні є або друг, хоча б один, або знайомий, або родич. І зараз ми в них стріляємо. Що взагалі відбувається? Припиніть божевілля негайно. Усіма силами,

– сказав Макаревич.

Андрій Макаревич звернувся до росіян / Відео з фейсбуку

Зауважимо, вже не вперше Андрій Макаревич публікує дописи про російську агресію. Раніше він засуджував дії Кремля та ділився думками про війну, яку розпочала Росія. "Ну що, ми досі думаємо, що ми несемо мир і незалежність на Донбас? Чи таки напали на Україну?" – писав артист.