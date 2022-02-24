Виконавець, який від квітня 2021 року за сприяння СБУ включений до переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці України, не залишився осторонь вторгнення Росії на територію України. Щоправда, незрозуміло, до кого він звернувся в інстаграм-сторіз.

До слова Зробив серйозний прорахунок, – Стівен Кінг про напад Путіна

Товариші солдати, а в чому прикол йти помирати за наказом великих дядьків? І взагалі, на**й воювати, якщо можна тра**тись, пити вино і танцювати. Не розумію… Воювати вже не модно,

– написав Алішер Валєєв (справжнє ім'я артиста)

Моргенштерн звернувся до військових: фото з інстаграм-сторіс

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Що відомо про Моргенштерна