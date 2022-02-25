Інстаграм-стрічка на другий день агресивного вторгнення Росії в Україну майорить синьо-жовтими кольорами, де зірки закликають українців гуртуватись, а росіян – вийти на вулиці та заявити про своє незадоволення політикою Кремля. Також блогери почали публікувати звернення до НАТО, яка 25 лютого скликала терміновий саміт щодо військової агресії в Україні.

До слова Українці в соцмережах масово закликають НАТО "закрити" небо України

Саміт повинен розпочатись о 16:00 за київським часом. Аби НАТО допомогло контролювати небо, до альянсу звертаються тисячі українців в соціальних мережах, які позначають їх у своїх дописах.

"Ми помираємо!"

Щодо блогерів-мільйонників, які мають величезні аудиторії як в Україні, так і за кордоном, внести лепту корисного у "медіафронт" вирішили Аліна Френдій, яка відрізана від України, через поїздку у Мілан. Там вона напередодні виходила на мітинг та закликала іноземних журналістів до висвітлення агресії Росії.



Блогери просять НАТО "закрити" небо над Україною / Фото з інстаграму Френдій

Схожі публікації зробила пара закоханих – Олександр Волошин та Анна Трінчер, а також блогерка з Івано-Франківська Олександра Пустовіт. Чутливим відео ще поділилась українська блогерка Ксюша Манекен, яка зі сльозами на очах закликає допомогу у НАТО.

У своїх інстаграм-сторіс також попросили допомогу у НАТО блогери Юлія Вербинець, Тетяна Пренктович, Тетяна Кодзяєва, Петро Заставний та інші.

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