Почти двое суток по Украине беспощадно "палят" российские войска. Пока ВСУ дают им отпор, украинский шоу-биз поднимает на уши коллег из страны-агрессора, это сделал и Сергей Притула, который сейчас находится в волонтерском штабе Киева. Чтобы до тех наконец дошло, телеведущий даже заговорил по-русски.

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Сергей Притула обратился к российским коллегам

Он обратился ко всем тем, с кем пересекался на съемочных площадках, к тем, кто приезжал в Украину зарабатывать деньги и рассказывал, как ее любит. Ведущий считает, если звезды и дальше будут молчать, то кровь "русских ребят" будет и на их руках.

Сейчас самое то время, когда надо вынуть язык из задницы и начать что-то делать. Свой стыд и боль оставьте при себе. Нам нужны ваши действия. Блокируйте воинские части, выходите на улицы, выводите туда своих поклонников. Вы же звезды и лидеры общественного мнения! Или заткнитесь...,

– заявил Сергей Притула.

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Кто из российских звезд выступил против войны в Украине

Журналист и блогер Юрий Дудь : "Украине, родине родных и дому друзей, выражаю максимальную поддержку в эти дни. России, Украине, Миру – мир".

: "Украине, родине родных и дому друзей, выражаю максимальную поддержку в эти дни. России, Украине, Миру – мир". Музыкант и лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич : "Почти у каждого россиянина в Украине есть или друг, хотя бы один, или знакомый, или родственник. И сейчас мы в них стреляем. Что вообще происходит? Прекратите безумие немедленно. Всеми силами".

: "Почти у каждого россиянина в Украине есть или друг, хотя бы один, или знакомый, или родственник. И сейчас мы в них стреляем. Что вообще происходит? Прекратите безумие немедленно. Всеми силами". Актриса Лия Ахеджакова : "Я думаю, что случилось что-то непоправимое. Это действительно пахнет объявлением войны всему миру".

: "Я думаю, что случилось что-то непоправимое. Это действительно пахнет объявлением войны всему миру". Скандальный рэпер Моргенштерн: "Товарищи солдаты, а в чем прикол идти умирать по приказу больших дядей? И вообще, на**й воевать... Воевать уже не модно".

Полный текст видео Сергея Притулы:

Всем привет, меня зовут Сергей Притула, я украинский телеведущий и волонтер. Это видео я записываю не для своих подписчиков и не для людей, которые смотрели меня по телевизору в Украине в моей прежней жизни. Это видео я записываю для тех российских звезд телевидения и шоу-бизнеса, с которыми я не раз пересекался на съемочных площадках. С кем-то пересекался во времена Comedy Club, с кем-то на съемочной площадке "Нового канала".

Вы все, приезжая сюда, рассказывали, как вы любите Украину, как вы любите украинцев, как вы любите украинский язык. И вы все очень неплохо зарабатывали здесь деньги. Сейчас так получилось, что ваша страна убивает наших граждан. И сейчас именно то время, когда надо вынуть язык из задницы и начать что-то делать. Потому что если вы только будете писать в своих фейсбуках и инстаграмах, как вам стыдно и больно, от этого ничего не изменится.

Свой стыд и свою боль оставьте при себе. Нам нужны ваши действия, потому что бездействие сейчас будет равно соучастию. И если вы ничего не будете делать, то на ваших руках будет не только кровь украинцев, но и кровь ваших русских ребят, которых мы сейчас убиваем в Украине. Блокируйте военные части, выходите на улицы, выводите туда своих поклонников, людей, которые на вас ориентируются! Вы же звезды и лидеры общественного мнения! Или... заткнитесь.

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