Світ намагається боротися з російською агресією. Проти очільника держави-окупантки почали виступати відомі росіяни. Серед перших – журналіст, інтерв'ю якого переглядають мільйони українців, Юрій Дудь.

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Юрій Дудь виступив проти російсько-української війни

Після визнання Путіним бойовиків на Донбасі Юрій розповів, як нещодавно вперше побував у Норвегії. Поїздка була короткою, але запам'яталася надовго. Там люди, які колись отримали дуже невигідну для комфортного проживання місцевість, змогли облаштувати її так, що навіть село з 10 будинків випромінює благодать. І є багато причин, чому норвежці, маючи нафту та газ, живуть у затишку та комфорті, а росіяни, маючи те саме, часто потерпають від злиднів. І однією з цих причин є Путін.

Імператор, який захопився історією. Свита з ампутованими думкою та волею. Пропагандистський ескорт, що так складно і так солодко схвалює війну з теплих столичних квартир. Та й рішення, які вся ця "тусовка" приймає. Рішення не про те, щоб конвертувати природні ресурси на доброустрій Воронежа, Камчатки, Нікеля і Заполярного, а щоб збагачуватися самим і довше залишатися в управлінні цих ресурсів,

– написав Юрій у дописі.

Журналіст наголосив, що тепершіню російську владу він не обирав і її імперські погляди не підтримує. Навесні 2021 року Дудь брав інтерв'ю в Михалича з петербурзького гурту Animal Джаz. Тоді поцікавився в нього, як ставиться до конфлікту між Росією та Україною, на що музикант відповів: "Жесть. Трагедія. І почуття провини. Ось ці всі "зелені чоловічки", ось ці всі вторгнення збоку – це нескінченні почуття мого сорому та провини. З одного боку – за те, що я не можу повпливати. З іншого – за те, що це моя країна, хоча я ніби безпосередньо не відповідальний за ці дії". Ця відповідь дуже близька до того, що я відчуваю зараз. Я виріс в Росії, Росія – моя Батьківщина, а я з ніжністю та любов'ю ношу триколор на передпліччі. Але Україні, батьківщині рідних і дому друзів, висловлюю максимальну підтримку у ці дні. Росії, Україні, світу – мир,

– наголосив Дудь.



Юрій Дудь підтримав Україну / Фото з інстаграму журналіста Юрій Дудь підтримав Україну / Фото з інстаграму журналіста

Світові зірки підтримують Україну

Голлівудська акторка Кетрін Винник на особистій сторінці в інстаграмі, за якою стежить 5,6-мільйонна аудиторія користувачів мережі, опублікувала синьо-жовтий український прапор і державний гімн.

Американська реперка Cardi B зауважила, що не стає ні на бік НАТО, ні на бік Росії, а підтримує громадян, які не хочуть ні війни, ні кризи, ні військового вторгнення.

Американська співачка Шер підтримала Україну на закликала протистояти Путіну, оскільки це "деспот, який знищує героїв".

Важливо! Збройні сили України готові дати відсіч ворогу будь-якої миті, адже ми перебуваємо під надійним захистом наших військових. Міжнародні партнери підтримують Україну і підготували пакет нищівних економічних санкцій проти Росії. Тому навіть якщо Кремль наважиться піти у наступ – він отримає достойну відсіч. Зберігаймо спокій, читаймо перевірені новини та вірмо в ЗСУ!

Текст публікації Юрія Дудя:

Минулого тижня я вперше опинився у Норвегії. Поїздка була короткою, але далася тяжко. Всі міста та селища, які ми зустрічали на своєму шляху, залишали приблизно таке враження: колись люди опинилися на холодному, витягнутому і не дуже придатному для комфортного життя шматку землі, але змогли облаштувати його так, що навіть найзадертіше село з 10 будинків випромінює доброустрій. І це ми ще не були на кордоні: в інтернеті багато порівнянь норвезького Кіркенеса із нашими Заполярним або Нікелем (відстань – 55-65 км); якщо не боїтеся остаточного занепаду настрою та сил – знайдіть та подивіться.

Є багато причин, чому в них – нафта і газ і ось так, а в нас – нафта і газ і ось так. Вчора більшість із цих причин ми знову спостерігали. Імператор, який захопився історією. Свита з ампутованими думкою та волею. Пропагандистський ескорт, що так складно і так солодко схвалює війну з теплих столичних квартир. Та й рішення, які вся ця "тусовка" приймає. Рішення не про те, щоб конвертувати природні ресурси на доброустрій Воронежа, Камчатки, Нікеля і Заполярного, а щоб збагачуватися самим і довше залишатися в управлінні цих ресурсів,

Все, що написано вище, дуже банально. Це очевидно всім, для кого два помножити на два дорівнює чотири. Тому я пишу це лише з одним мотивом: коли мої діти підростуть, доберуться до цього клаптика історії, охр*ніють і запитають: "Тату, ну а ти тоді чого?". У мене буде письмовий доказ: цю владу я не вибирав, її імперський лад я не підтримував.

Навесні минулого року у нас вийшов випуск із Михаличем із петербурзького гурту Animal Джаz. Відповідаючи на запитання: "Як ти сприймаєш те, що відбувається між Росією та Україною?", він сказав: "Жесть. Трагедія. І почуття провини. Оці всі "зелені чоловічки", це все втручання з боку – це нескінченні почуття мого сорому і провини. З одного боку – через те, що я не можу вплинути. З іншого боку – за те, що це моя країна, хоча я начебто прямо і не відповідальний за ці речі".

Ця відповідь дуже близька до того, що я відчуваю зараз. Я виріс в Росії, Росія – моя Батьківщина, а я з ніжністю та любов'ю ношу триколор на передпліччі. Але Україні, батьківщині рідних і дому друзів, висловлюю максимальну підтримку у ці дні. Росії, Україні, світу – мир.