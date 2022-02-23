Світ намагається боротися з російською агресією. Проти очільника держави-окупантки почали виступати відомі росіяни. Серед перших – журналіст, інтерв'ю якого переглядають мільйони українців, Юрій Дудь.
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Юрій Дудь виступив проти російсько-української війни
Після визнання Путіним бойовиків на Донбасі Юрій розповів, як нещодавно вперше побував у Норвегії. Поїздка була короткою, але запам'яталася надовго. Там люди, які колись отримали дуже невигідну для комфортного проживання місцевість, змогли облаштувати її так, що навіть село з 10 будинків випромінює благодать. І є багато причин, чому норвежці, маючи нафту та газ, живуть у затишку та комфорті, а росіяни, маючи те саме, часто потерпають від злиднів. І однією з цих причин є Путін.
Імператор, який захопився історією. Свита з ампутованими думкою та волею. Пропагандистський ескорт, що так складно і так солодко схвалює війну з теплих столичних квартир. Та й рішення, які вся ця "тусовка" приймає. Рішення не про те, щоб конвертувати природні ресурси на доброустрій Воронежа, Камчатки, Нікеля і Заполярного, а щоб збагачуватися самим і довше залишатися в управлінні цих ресурсів,
– написав Юрій у дописі.
Ця відповідь дуже близька до того, що я відчуваю зараз. Я виріс в Росії, Росія – моя Батьківщина, а я з ніжністю та любов'ю ношу триколор на передпліччі. Але Україні, батьківщині рідних і дому друзів, висловлюю максимальну підтримку у ці дні. Росії, Україні, світу – мир,
– наголосив Дудь.
Юрій Дудь підтримав Україну / Фото з інстаграму журналіста
Світові зірки підтримують Україну
- Голлівудська акторка Кетрін Винник на особистій сторінці в інстаграмі, за якою стежить 5,6-мільйонна аудиторія користувачів мережі, опублікувала синьо-жовтий український прапор і державний гімн.
- Американська реперка Cardi B зауважила, що не стає ні на бік НАТО, ні на бік Росії, а підтримує громадян, які не хочуть ні війни, ні кризи, ні військового вторгнення.
- Американська співачка Шер підтримала Україну на закликала протистояти Путіну, оскільки це "деспот, який знищує героїв".
Текст публікації Юрія Дудя:
Минулого тижня я вперше опинився у Норвегії. Поїздка була короткою, але далася тяжко. Всі міста та селища, які ми зустрічали на своєму шляху, залишали приблизно таке враження: колись люди опинилися на холодному, витягнутому і не дуже придатному для комфортного життя шматку землі, але змогли облаштувати його так, що навіть найзадертіше село з 10 будинків випромінює доброустрій. І це ми ще не були на кордоні: в інтернеті багато порівнянь норвезького Кіркенеса із нашими Заполярним або Нікелем (відстань – 55-65 км); якщо не боїтеся остаточного занепаду настрою та сил – знайдіть та подивіться.
Є багато причин, чому в них – нафта і газ і ось так, а в нас – нафта і газ і ось так. Вчора більшість із цих причин ми знову спостерігали. Імператор, який захопився історією. Свита з ампутованими думкою та волею. Пропагандистський ескорт, що так складно і так солодко схвалює війну з теплих столичних квартир. Та й рішення, які вся ця "тусовка" приймає. Рішення не про те, щоб конвертувати природні ресурси на доброустрій Воронежа, Камчатки, Нікеля і Заполярного, а щоб збагачуватися самим і довше залишатися в управлінні цих ресурсів,
Все, що написано вище, дуже банально. Це очевидно всім, для кого два помножити на два дорівнює чотири. Тому я пишу це лише з одним мотивом: коли мої діти підростуть, доберуться до цього клаптика історії, охр*ніють і запитають: "Тату, ну а ти тоді чого?". У мене буде письмовий доказ: цю владу я не вибирав, її імперський лад я не підтримував.
Навесні минулого року у нас вийшов випуск із Михаличем із петербурзького гурту Animal Джаz. Відповідаючи на запитання: "Як ти сприймаєш те, що відбувається між Росією та Україною?", він сказав: "Жесть. Трагедія. І почуття провини. Оці всі "зелені чоловічки", це все втручання з боку – це нескінченні почуття мого сорому і провини. З одного боку – через те, що я не можу вплинути. З іншого боку – за те, що це моя країна, хоча я начебто прямо і не відповідальний за ці речі".
Ця відповідь дуже близька до того, що я відчуваю зараз. Я виріс в Росії, Росія – моя Батьківщина, а я з ніжністю та любов'ю ношу триколор на передпліччі. Але Україні, батьківщині рідних і дому друзів, висловлюю максимальну підтримку у ці дні. Росії, Україні, світу – мир.