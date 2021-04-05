Сергій Бабкін травмувався та знепритомнів у лісі: що трапилося зі співаком

Відомий український співак Сергій Бабкін повідомив про травму голови. Він не впорався з керуванням велосипеда та перелетів через кермо. Чоловікові викликали швидку допомогу.

На сторінці в інстаграмі успішний український музикант Сергій Бабкін поділився фото з лікарні. Він розповів про прикрий інцидент, що стався з ним у лісі.

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Сергій Бабкін травмував голову

Чоловік розповів, що відправився у ліс на прогулянку велосипедом разом зі своїм інструктором з йоги. Однак цього разу він вперше в житті не одягнув шолом для безпеки. Це й стало причиною травми.

Сергій перелетів через кермо, зробив сальто і впав, поранивши голову та лікті. Артист знепритомнів, але, на щастя, поруч були друзі. Вони викликали Бабкіну швидку допомогу, яка доправила його до лікарні, де він й зробив фото. На знімку видно пластир, що наклеїли лікарі на місце травми.

Спасибі друзям, які викликали швидку й надали максимальну підтримку. Таких помилок я більше робити не буду і вам не раджу. Бережіть себе,

– поділився музикант.



Сергій Бабкін травмувався / Фото з інстаграму Сергія Бабкіна

Зазначимо, цьогоріч у Сергія Бабкіна діагностували рідкісне захворювання очей. Через нього Сергій втратив 70% зору. Бабкін захворів не внаслідок вірусу, а через травму мікрофоном, яка сталась 11 років тому. Співакові відмовили у лікуванні в Україні, тому він вирішив полетіти на операцію у Відень. 5 лютого Сергію Бабкіну зробили операцію на одне око, а 19 прооперували друге.