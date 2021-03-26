Після зізнання про зради: Сергій Бабкін присвятив дружині пісню "Вона знає"
Понад тиждень тому дружина Сергія Бабкіна оголосила, що чоловік зраджував їй зі ста жінками. Вона зуміла пробачити йому, а він після публічного розголосу написав нову пісню-сповідь "Вона знає", яку присвятив коханій.
Джерело:ютуб-канал Сергія Бабкіна
Прем'єра треку "Вона знає" відбулася в п'ятницю, 26 березня. Автором слів та музики став сам Сергій Бабкін, а до запису пісні він залучив співачок Віру Кекелію та Марту Адамчук, які були учасницями його команди на "Голосі країни 7".
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Сергій Бабкін випустив пісню "Вона знає"
На креативній обкладинці синглу Сергій Бабкін постав у дуже чуттєвому та енергетичному образі. Відома українська дизайнерка костюмів Леся Патока створила для нього перуку з дротів та джеків, яка символізує зв'язок з Музою – Сніжаною Бабкіною. Саме дружині музикант присвятив зворушливий трек.
На особистій сторінці в інстаграмі Сергій Бабкін зазначив, що нова пісня "Вона знає" – це його душевна сповідь та історія про магічні стосунки, від яких перехоплює подих.
"Вона знає" – про жінку, яка поруч. "Вона знає" – про найпотаємніші мрії та бажання. "Вона знає" – про силу почуттів, які виникли й допомагають йти пліч-о-пліч все життя. "Вона знає" – про найефективніші ліки від будь-якої хвороби – підтримку коханої людини. "Вона" – жінка, віра, енергія, душа, мить, мрія, любов, галактика", – висловився про новий трек Сергій Бабкін.
Сергій Бабкін – Вона знає: слухайте пісню онлайн
Що відомо про зради Сергія Бабкіна:
- Вперше музикант заговорив про невірність ще в серпні минулого року. Однак тоді він зізнався лише про одну зраду, а нещодавно Сніжана Бабкіна оголосила, що насправді за три роки шлюбу в чоловіка було понад 100 жінок.
- Співак відповів на заяву дружини та зізнався, що їхнє життя поділилося на до і після, а та ситуація назавжди змінила їхні стосунки.
- Згодом стало відомо, що Сніжана пробачила Сергію лише через те, що раніше пережила зради батька та першого чоловіка. Тоді вона вперше не стала тікати від болю та пройшла шлях від образи до прийняття і пробачення.
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