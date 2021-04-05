Известный украинский певец Сергей Бабкин сообщил о травме головы. Он не справился с управлением велосипеда и перелетел через руль. Мужчине вызвали скорую помощь.

На странице в инстаграм успешный украинский музыкант Сергей Бабкин поделился фото из больницы. Он рассказал о досадном инциденте, произошедшем с ним в лесу.

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Сергей Бабкин травмировал голову

Мужчина рассказал, что отправился в лес на прогулку на велосипеде вместе со своим инструктором по йоге. Однако на этот раз он впервые в жизни не надел шлем для безопасности. Это и стало причиной травмы.

Сергей перелетел через руль, сделал сальто и упал, поранив голову и локти. Артист потерял сознание, но, к счастью, рядом были друзья. Они вызвали Бабкину скорую помощь, которая доставила его в больницу, где он и сделал фото. На снимке видно пластырь, который наклеили врачи на место травмы.

Спасибо друзьям, которые вызвали скорую и оказали максимальную поддержку. Таких ошибок я больше делать не буду и вам не советую. Берегите себя,

– поделился музыкант.



Сергей Бабкин травмировался / Фото из инстаграма Сергея Бабкина

Отметим, в этом году у Сергея Бабкина диагностировали редкое заболевание глаз. Из-за него Сергей потерял 70% зрения. Бабкин заболел не вследствие вируса, а из-за травмы, которая произошла 11 лет назад. Певцу отказали в лечении в Украине, поэтому он решил полететь на операцию в Вену. 5 февраля Сергею Бабкину сделали операцию на один глаз, а 19 прооперировали второй.