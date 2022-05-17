Сергій Бабкін розповів, як рвався воювати, але дружина не пустила: "Сліпий не принесе користі"

Війна застала Сергія Бабкіна у Харкові. У перший же день він з сім'єю виїхав у Дніпро, а згодом – до Німеччини. Зараз співак гастролює світом і збирає гроші для України, але спочатку хотів йти воювати.

Через війну чимало співаків, музикантів, акторів, телеведучих взяли до рук зброю. Серед них міг опинитися й 43-річний Сергій Бабкін. Він рвався в тероборону, але дружина Сніжана його відмовила.

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Чому Сергій Бабкін не пішов воювати

Кохана не пустила музиканта на війну не через дітей чи страх, а через його поганий зір. Взимку минулого року Бабкіна лікували від рідкісної патології, через яку він втратив 70 відсотків центрального зору.

"Сліпий Бабкін не принесе країні користі", – так сказала мені Снєжа, коли я рвався взяти зброю і піти в тероборону, цілком забувши про свої операції. Адже вона права. Я можу воювати на своєму фронті, зі своєю зброєю,

– пригадав Сергій Бабкін.

Тож наприкінці березня він з сім'єю виїхав у Німеччину й дав чимало концертів – у Берліні, Гамбурзі, Саарбрюкені, Нюрнберзі, Тбілісі. За півтора місяця артист зібрав для України понад 25 тисяч євро – більш як 700 тисяч гривень, а з колегами по шоу "Доброго вечора, ми з України" – заробив ще 3 мільйони гривень.

"Таких концертів, як зараз, ніколи не було у моєму житті до 24 лютого. І ніколи більше не буде після нашої перемоги. Я завжди казав, що для мене найголовніше в житті – це бути потрібним і корисним. У цьому сенс життя. Кожен на своєму фронті, кожен зі своєю зброєю", – наголосив Сергій Бабкін та анонсував виступи у Вільнюсі, Ризі, Таллінні, Празі та США.

Сергій Бабкін на концерті в Тбілісі: фото

Що в Сергія Бабкіна з зором

У січні 2021 року співак оголосив про рідкісне захворювання очей – "запалення задньої стінки очей, відшарування сітківки, проходження рідини".

Причиною хвороби став вірус, який вразив нирки і дав ускладнення на очі.

Лікувати його треба було в Австрії, українські лікарі відмовили Сергію, бо необхідного обладнання та препарату в нас не було.

У Відні Бабкіну зробили три операції на очах – лазерні терапії. Дві з них коштували йому 15 тисяч євро. Це за роботу лікаря, обстеження в Австрії, препарати та різні маніпуляції.

що за кордон Сергій Бабкін виїхав згідно з законом – як батько трьох малолітніх дітей.

Повний текст публікації Сергія Бабкіна:

Таких концертів, як зараз, ніколи не було у моєму житті до 24 лютого. І ніколи більше не буде після нашої перемоги. Я завжди казав, що для мене найголовніше в житті – це бути потрібним і корисним. У цьому сенс життя. Кожен на своєму фронті, кожен зі своєю зброєю.

"Сліпий Бабкін не принесе країні користі", – так сказала мені Снєжа, коли я рвався взяти зброю і піти в тероборону, цілком забувши про свої операції. Адже вона права. Я можу воювати на своєму фронті, зі своєю зброєю.

Я дякую кожному з вас, хто був у Берліні, Гамбурзі, Саарбрюкені, Нюрнберзі, Тбілісі. Завдяки вам ми відправили в Україну понад 25 000 євро – більше 700 000 гривень. Завдяки вам життя врятовані! Завдяки нашій команді "Доброго вечора, ми з України" було відправлено в Україну понад 3 000 000 гривень.

Моя наступна зупинка – Вільнюс, Рига, Таллінн, Прага, вісім міст США! Продовжуватимемо! Дякую всім від душі! Слава Україні!