Из-за войны многие певцы, музыканты, актеры, телеведущие взяли в руки оружие. Среди них мог оказаться и 43-летний Сергей Бабкин. Он рвался в терроборону, но супруга Снежана его отговорила.

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Почему Сергей Бабкин не пошел воевать

Любимая не пустила музыканта на войну не из-за детей или страха, а из-за его плохого зрения. Зимой прошлого года Бабкина лечили от редкой патологии, из-за которой он потерял 70 процентов центрального зрения.

"Слепой Бабкин не принесет стране пользы", – так сказала мне Снежа, когда я рвался взять оружие и уйти в терроборону, совершенно забыв о своих операциях. Ведь она права. Я могу воевать на своем фронте, со своим оружием,

– вспомнил Сергей Бабкин.

Итак, в конце марта он с семьей выехал в Германию и дал немало концертов – в Берлине, Гамбурге, Саарбрюкене, Нюрнберге, Тбилиси. За полтора месяца артист собрал для Украины более 25 тысяч евро – более 700 тысяч гривен, а с коллегами по шоу "Доброго вечора, ми з України" – заработал еще 3 миллиона гривен.

"Таких концертов, как сейчас, никогда не было в моей жизни до 24 февраля. И никогда больше не будет после нашей победы. Я всегда говорил, что для меня самое главное в жизни – это быть нужным и полезным. В этом смысл жизни. Каждый на своем фронте, каждый со своим оружием", – подчеркнул Сергей Бабкин и анонсировал выступления в Вильнюсе, Риге, Таллине, Праге и США.

Сергей Бабкин на концерте в Тбилиси: фото

Напомним, что за границу Сергей Бабкин уехал по закону – как отец трех малолетних детей.

Что у Сергея Бабкина со зрением

В январе 2021 года певец объявил о редком заболевании глаз – "воспалении задней стенки глаз, отслоении сетчатки, прохождении жидкости".

Причиной болезни стал вирус, поразивший почки и давший осложнения на глаза.

Лечить его нужно было в Австрии, украинские врачи отказали Сергею, потому что необходимого оборудования и препарата у нас не было.

В Вене Бабкину сделали три операции на глазах – лазерные терапии. Две из них стоили ему 15 тысяч евро. Это за работу врача, обследование в Австрии, препараты и разные манипуляции.

Полный текст публикации Сергея Бабкина:

Таких концертов, как сейчас, никогда не было в моей жизни до 24 февраля. И никогда больше не будет после нашей победы. Я всегда говорил, что для меня самое главное в жизни – быть нужным и полезным. В этом смысл жизни. Каждый на своем фронте, каждый со своим оружием.

"Слепой Бабкин не принесет стране пользы", – так сказала мне Снежа, когда я рвался взять оружие и уйти в терроборону, совершенно забыв о своих операциях. Ведь она права. Я могу воевать на своем фронте со своим оружием.

Я благодарю каждого из вас, кто был в Берлине, Гамбурге, Саарбрюкене, Нюрнберге, Тбилиси. Благодаря вам мы отправили в Украину более 25000 евро – более 700000 гривен. Благодаря вам жизнь спасены! Благодаря нашей команде "Добрый вечер, мы из Украины" было отправлено в Украину более 3 000 000 гривен.

Моя следующая остановка – Вильнюс, Рига, Таллин, Прага, восемь городов США! Будем продолжать! Спасибо всем от души! Слава Украине!