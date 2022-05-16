Українська співачка Настя Каменських та репер Потап ще до повномасштабної війни поїхали в Іспанію, тож залишились там після вторгнення. Співачка розповіла, як опинилась в Мадриді усією сім'єю.
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Настя Каменських про те, як вона опинилась в Мадриді
Я готувала два альбоми: український і іспанський. В мене було п'ять днів. І так вийшло, що й у мого чоловіка було п'ять днів, що разом зі мною виїхати до Іспанії й доробити мій іспанський альбом. І ми виїхали разом із мамами,
– розповіла виконавиця.
Настя Каменських зізналась, що так само прокинулась 24 лютого від слів "почалась війна", але була рада, що перебуває у безпеці з рідними.
"24 лютого прокидаєшся від крику, бо тобі дзвонять і кажуть, що почалася війна. А ти навіть не можеш повною мірою зрозуміти, що означає слово "війна". Що таке війна? Це коли звучать сирени, це коли вбивають людей. Я ніколи навіть уявити не могла, що мені доведеться таке переживати. Я дякую Богові, всесвіту за те, що ми опинилися у безпечному місці саме у цей момент", – додала вона.
Настя Каменських / Фото з інстаграму зірки
Настя Каменських зізналась, що 25 лютого мала повернутись до України, але війна зруйнувала всі її плани.
"У мене в понеділок була запланована зйомка, прямий ефір. На вівторок теж було заплановано дуже багато. Я готувалася до музичної премії YUNA, де мала співати свою нову пісню "Кришталь". Я ще хвилювалася, що у мене дуже мало часу. Мені треба було закінчити свій іспаномовний альбом, повернутися додому і готуватися до YUNA. Ми працювали до останнього. До цього у мене була величезна кількість концертів. Ми навіть не хотіли чути ніяких там новин і вірили в те, що це просто неможливо. Ми просто продовжували працювати", – поділилась артистка.