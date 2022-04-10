Бабкін розповів про евакуацію журналістам. Після виходу інтерв'ю він зіштовхнувся з хвилею хейту від користувачів мережі. Адже в той час, коли тисячі українських жінок залишають чоловіків, щоб врятувати дітей, сім'я Бабкіна у повному складі перебуває за кордоном.

До теми Сніжана Бабкіна зізналась, що мала відчуття провини через переїзд за кордон

Як Сергію Бабкіну вдалося перетнути кордон у час війни

Багатьох українців обурило те, що поки інші чоловіки змушені покидати сім'ї та стають на захист держави, Сергій разом з дітьми та дружиною взагалі виїхав з країни. Та є й ті, хто підтримав виконавця.

"У Тараса Тополі також троє діток, але він зараз з нами, захищає країну".

"Не розумію, а хто його пустив через кордон?"

"А чому наші чоловіки, в когось сини, хлопці, яким немає й 20-ти років, не можуть виїхати і так само заробляти гроші для ЗСУ? Як завжди, страждають прості люди".

"Головне – бути корисним для України, неважливо, з якого куточку світу".

"Люди, не треба обливати брудом, припиніть! Сергій приносить користь нашій країні й без зброї в руках!"

"Якщо може допомагати за кордоном, то нехай допомагає. В чому проблема?"

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Дружина Сергія – Сніжана не змовчала й відповіла хейтерам. Вона наголосила, що коханий виїхав з країни згідно з законом – він багатодітний батько, а також нещодавно переніс три складні операції на очі.

"Людина щодня має приносити користь своїй країні. Яку користь приносите ви зараз, обливаючи лайном людину, яка щодня допомагає волонтерам, дитячим будинкам, перинатальним центрам, людям похилого віку вижити?! Виїхав згідно із законом – троє дітей. Не пішов воювати, бо переніс протягом року 3 операції на очі, рятуючись від сліпоти. Ставте собі щодня питання: "Чим я був корисним сьогодні, зараз?". І робіть все від себе залежне, щоб у нашій країні швидше настав мир! Мир, чуєте? А не ось це, чим ви тут займаєтесь!", – емоційно висловилася Сніжана.



Сніжана Бабкіна відповіла хейтерам / Скриншот з інстаграму "Зіркового шляху"