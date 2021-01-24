Популярний музикант Сергій Бабкін шокував публіку зізнанням про рідкісне захворювання очей. Співак готується до термінової операції в Австрії, яка запланована вже на 5 лютого. Зірки українського шоу-бізнесу публічно підтримали колегу.

Лише у вересні минулого року Сергій Бабкін з дружиною Сніжаною перехворів на коронавірус, а вже на початку 2021 року на зіркову сім'ю чекало нове випробування. Музикант заявив, що потребує негайної операції через рідкісне захворювання очей. Про хворобу він відверто розповів в інстаграмі.

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Сергій Бабкін про захворювання очей

Тиждень тому в артиста діагностували дуже рідкісне захворювання очей, яке трапляється раз на мільйон. Його зір стрімко погіршується, тому співаку потрібна невідкладна операція.

Запалення задньої стінки очей, відшарування сітківки, проходження рідини, 70 відсотків вашого центрального зору вже немає, ви сліпнете, Сергію. Час йде на дні,

– почув Сергій Бабкін від лікаря.

Через відсутність потрібного обладнання та відповідного препарату лікування в Україні та країнах СНД неможливе. Головний лікар офтальмологічної клініки у Харкові Борис Медведєв посприяв проведенню операції в одній з лікарень Австрії. Операція запланована вже на 5 лютого.

"Зараз ми займаємося організацією поїздки, а це в карантинний час капець як складно! Тепер залишилося тільки успішно дістатися до Відня і пройти десятиденний карантин, адже зір не дає мені багато часу", – поділився Сергій Бабкін. Він додав, що до 10 лютого зникає з соцмереж.

Реакція зірок на хворобу Сергія Бабкіна

На зізнання Сергія Бабкіна про рідкісне захворювання очей відреагувало чимало представників українського шоу-бізнесу. Співаки, ведучі, продюсери підтримали знаменитого колегу та запропонували свою допомогу:

"Сергійку, рідний! Якщо потрібна допомога, ми завжди готові у всьому допомогти! Сподіваюся, все пройде чудово", – Володимир Дантес;

"Сергійку, дорогий наш! Тримайся, будь ласка", – Надя Дорофєєва;

"Ми з тобою", – Володимир Завадюк;

"Все буде добре! І буде в тебе нюх, як у собаки, і погляд, як в орла", – Анатолій Анатоліч;

"Тримаємо кулачки", – Віра Кекелія.



Реакція зірок на хворобу Сергія Бабкіна / Скриншот з інстаграму



Реакція зірок на хворобу Сергія Бабкіна / Скриншот з інстаграму