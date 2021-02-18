І знову Відень: Бабкіни прилетіли в Австрію для другої операції на око Сергія – фото
Українське подружжя Сергія та Сніжани Бабкіних вдруге за місяць повернулось в Австрію. Найближчими днями у Сергія відбудеться операція на друге око. Перша процедура пройшла 5 лютого у Відні.
Джерело:інстаграм Сергія Бабкіна
Щоб не пропускати 2 тижні роботи, після проведення першої операції Сергій та Сніжана повернулись в Україну. Вчора, 17 лютого, вони знову прибули у Відень.
Цікаво Сергій Бабкін розсекретив, скільки коштувала операція в Австрії
Бабкіни повернулись в Астрію
Про приїзд Бабкіних в Австрію повідомила сама пара традиційно у соціальній мережі інстаграм. Вони опублікували перше фото з літака, перебуваючи в аеропорту "Бориспіль" неподалік Києва. Наступне фото вже було з ліфта готелю, де вони зупинились із великою валізою особистих речей.
"І знову Моцарт! І знову Відень!" – романтично сповістив фанатів Сергій Бабкін.
Бабкіни відправились в Австрію / Фото з інстаграму Сергія Бабкіна
"Ми тут! Віденські образи з ліфта у студію!" – додала Сніжана у своєму інстаграмі.
Варто додати, що на фотографіях Сергій Бабкін постав без спеціальних окулярів, які він носив після проведення першої операції на одне око 5 лютого.
Сергій та Сніжана Бабкіни в Австрії / Фото з інстаграму Сніжани Бабкіної
Що відомо про хворобу Бабкіна: коротко
- У січні в співака діагностували рідкісне захворювання очей, через яке він вже втратив 70% зору.
- Спочатку лікарі думали, що причиною рідкісного захворювання став вірус, який вразив нирки і дав ускладнення на очі. Однак згодом виявилось, що причиною стала травма мікрофоном 11-річної давності.
- Щоб врятувати той зір, що є, він та його дружина відправились на термінову операцію у Відень, Австрія, оскільки їм відмовили у країнах СНГ та Україні.
- Спочатку планувалось, що відбудеться 2 операції на 2 ока, втім лікарі порекомендували все зробити поетапно. Відтак, 5 лютого йому прооперували одне око, а 18 або 19 лютого йому пролікують друге.
Поділитися новиною