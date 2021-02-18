Українське подружжя Сергія та Сніжани Бабкіних вдруге за місяць повернулось в Австрію. Найближчими днями у Сергія відбудеться операція на друге око. Перша процедура пройшла 5 лютого у Відні.

Щоб не пропускати 2 тижні роботи, після проведення першої операції Сергій та Сніжана повернулись в Україну. Вчора, 17 лютого, вони знову прибули у Відень.

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Бабкіни повернулись в Астрію

Про приїзд Бабкіних в Австрію повідомила сама пара традиційно у соціальній мережі інстаграм. Вони опублікували перше фото з літака, перебуваючи в аеропорту "Бориспіль" неподалік Києва. Наступне фото вже було з ліфта готелю, де вони зупинились із великою валізою особистих речей.

"І знову Моцарт! І знову Відень!" – романтично сповістив фанатів Сергій Бабкін.



Бабкіни відправились в Австрію / Фото з інстаграму Сергія Бабкіна

"Ми тут! Віденські образи з ліфта у студію!" – додала Сніжана у своєму інстаграмі.

Варто додати, що на фотографіях Сергій Бабкін постав без спеціальних окулярів, які він носив після проведення першої операції на одне око 5 лютого.



Сергій та Сніжана Бабкіни в Австрії / Фото з інстаграму Сніжани Бабкіної

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