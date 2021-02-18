И снова Вена: Бабкины прилетели в Австрию для второй операции на глазу Сергея – фото
Украинская чета Сергея и Снежаны Бабкиных второй раз за месяц вернулась в Австрию. В ближайшие дни у Сергея состоится операция на втором глазу. Первая процедура прошла 5 февраля в Вене.
Источник:инстаграм Сергея Бабкина
Чтобы не пропускать 2 недели работы, после проведения первой операции Сергей и Снежана вернулись в Украину. Вчера, 17 февраля, они снова прибыли в Вену.
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Бабкины вернулись в Астрию
О приезде Бабкиных в Австрию сообщила сама пара традиционно в социальной сети инстаграм. Они опубликовали первое фото с самолета, находясь в аэропорту "Борисполь неподалеку от Киева. Следующее фото уже было из лифта отеля, где они остановились с большим чемоданом личных вещей.
"И снова Моцарт! И снова Вена!" – романтично оповестил фанатов Сергей Бабкин.
Бабкины отправились в Австрию / Фото из инстаграма Сергея Бабкина
"Мы здесь! Венские образы из лифта в студию!" – добавила Снежана в своем инстаграм.
Стоит добавить, что на фотографиях Сергей Бабкин появился без специальных очков, которые он носил после проведения первой операции на одном глазу 5 февраля.
Сергей и Снежана Бабкины в Австрии / Фото из инстаграма Снежаны Бабкиной
Что известно о болезни Бабкина: кратко
- В январе у певца диагностировали редкое заболевание глаз, из-за которого он уже потерял 70% зрения.
- Сначала врачи думали, что причиной редкого заболевания стал вирус, поразивший почки и давший осложнения на глаза. Однако впоследствии оказалось, что причиной стала травма 11-летней давности.
- Чтобы спасти то зрение, что есть, он и его жена отправились на срочную операцию в Вену, Австрия, поскольку им отказали в странах СНГ и Украине.
- Изначально планировалось, что состоится 2 операции на 2 глаза, впрочем, врачи порекомендовали все сделать поэтапно. Следовательно, 5 февраля ему прооперировали один глаз, а 18 или 19 февраля ему пролечат второй.
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