Украинская чета Сергея и Снежаны Бабкиных второй раз за месяц вернулась в Австрию. В ближайшие дни у Сергея состоится операция на втором глазу. Первая процедура прошла 5 февраля в Вене.

Чтобы не пропускать 2 недели работы, после проведения первой операции Сергей и Снежана вернулись в Украину. Вчера, 17 февраля, они снова прибыли в Вену.

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Бабкины вернулись в Астрию

О приезде Бабкиных в Австрию сообщила сама пара традиционно в социальной сети инстаграм. Они опубликовали первое фото с самолета, находясь в аэропорту "Борисполь неподалеку от Киева. Следующее фото уже было из лифта отеля, где они остановились с большим чемоданом личных вещей.

"И снова Моцарт! И снова Вена!" – романтично оповестил фанатов Сергей Бабкин.



Бабкины отправились в Австрию / Фото из инстаграма Сергея Бабкина

"Мы здесь! Венские образы из лифта в студию!" – добавила Снежана в своем инстаграм.

Стоит добавить, что на фотографиях Сергей Бабкин появился без специальных очков, которые он носил после проведения первой операции на одном глазу 5 февраля.



Сергей и Снежана Бабкины в Австрии / Фото из инстаграма Снежаны Бабкиной

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