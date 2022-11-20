Ще у четвер, 17 листопада, відгримів сольник Сергія Бабкіна у Львові. 19 листопада він з бендом зіграв у Києві, а 20 обіцяє виступити в рідному Харкові просто біля метро. Артист зізнався, що такий активний, бо рідна земля його надихає.
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Сергій Бабкін повернувся в Україну, але ненадовго
В Україні Сергій Бабкін не був майже вісім місяців. Спочатку він з сім'єю переїхав з Харкова до Дніпра, а в березні як багатодітний батько трьох малолітніх дітей виїхав до Німеччини. Після життя у Європі та гастролей по світу зірка радий повернутися додому, де для нього нічого не змінилося.
Це мій дім. Я почуваюся вдома. Це моя земля, моє місце сили. Для мене нічого не змінилося. Тобто все те, що я люблю, все так, як я пам'ятаю. З настроєм трохи не так, як було. До 24 лютого було краще,
– прокоментував Сергій Бабкін.
Співак розповів, що його діти залишилися в Німеччині, а в Україні вони зі Сніжаною ненадовго. До кінця 2022 року в нього заплановано ще щонайменше 15 концертів на підтримку України. З попередніх 44 він перерахував на благодійність – ЗСУ, дітям, госпіталям та переселенцям – понад 200 тисяч євро. Це більш як 7,6 мільйона гривень.
"За всі концерти нам вдалося зібрати та відправити в Україну більш як 200 тисяч євро. І я не збираюся зупинятися. І це тільки мої квартирники. І вже заплановано 15 концертів до кінця цього року", – наголосив артист.
Сергій Бабкін набив патріотичне тату
Цікаво, що одразу ж після повернення додому Сергій Бабкін набив нове тату. Це абревіатура з п'яти літер "ДВМЗУ" – "Доброго вечора, ми з України". Саме таку назву мав благодійний тур співака по США, Канаді, Німеччині, Литві, Латвії, Естонії, Чехії, Польщі, Іспанії, Швейцарії, Ірландії та на Кіпрі.
Сергій Бабкін набив патріотичне тату / Фото з інстаграму співака
- Нагадаємо, Сергій Бабкін вивіз сім'ю з Харкова спочатку до Дніпра, а звідти в Кропивницький. Коли о 5 ранку прилетіло біля їхнього готелю, то молодший син співака почав заїкатись. Після цього зіркова сім'я опинилася в Німеччині.
- Музикант з дружиною, дітьми та тещею безкоштовно мешкав у німців – у величезній садибі в будинку для прислуги. Вони зареєструвалися як біженці, тож жили на соціальну допомогу, якої вистачало на їжу.