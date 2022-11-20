Ще у четвер, 17 листопада, відгримів сольник Сергія Бабкіна у Львові. 19 листопада він з бендом зіграв у Києві, а 20 обіцяє виступити в рідному Харкові просто біля метро. Артист зізнався, що такий активний, бо рідна земля його надихає.

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Сергій Бабкін повернувся в Україну, але ненадовго

В Україні Сергій Бабкін не був майже вісім місяців. Спочатку він з сім'єю переїхав з Харкова до Дніпра, а в березні як багатодітний батько трьох малолітніх дітей виїхав до Німеччини. Після життя у Європі та гастролей по світу зірка радий повернутися додому, де для нього нічого не змінилося.

Це мій дім. Я почуваюся вдома. Це моя земля, моє місце сили. Для мене нічого не змінилося. Тобто все те, що я люблю, все так, як я пам'ятаю. З настроєм трохи не так, як було. До 24 лютого було краще,

– прокоментував Сергій Бабкін.

Співак розповів, що його діти залишилися в Німеччині, а в Україні вони зі Сніжаною ненадовго. До кінця 2022 року в нього заплановано ще щонайменше 15 концертів на підтримку України. З попередніх 44 він перерахував на благодійність – ЗСУ, дітям, госпіталям та переселенцям – понад 200 тисяч євро. Це більш як 7,6 мільйона гривень.

"За всі концерти нам вдалося зібрати та відправити в Україну більш як 200 тисяч євро. І я не збираюся зупинятися. І це тільки мої квартирники. І вже заплановано 15 концертів до кінця цього року", – наголосив артист.

Нагадаємо, раніше Сергій Бабкін пояснював, що не повертається до України, бо "домівка в нього одна єдина" – у Харкові. Він казав, що якби мав житло в Києві, то давно приїхав би з Європи, адже у столиці відносно спокійно. Проте грошей, щоб винаймати там квартиру, у нього немає.

Сергій Бабкін набив патріотичне тату

Цікаво, що одразу ж після повернення додому Сергій Бабкін набив нове тату. Це абревіатура з п'яти літер "ДВМЗУ" – "Доброго вечора, ми з України". Саме таку назву мав благодійний тур співака по США, Канаді, Німеччині, Литві, Латвії, Естонії, Чехії, Польщі, Іспанії, Швейцарії, Ірландії та на Кіпрі.

Сергій Бабкін набив патріотичне тату / Фото з інстаграму співака