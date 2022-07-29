Український співак Сергій Бабкін на початку війни виїхав до Німеччини разом з дітьми. Він розповів, як опинився за кордоном.

До слова Багатьох знайомих немає серед живих, – Бабкін емоційно нагадав про щоденні обстріли Харкова

Чому Бабкіни виїхали за кордон

Музикант зізнався, що щоразу, коли чулися вибухи, він їхав все далі й далі. Спершу сім'я Бабкіних виїхала з Харкова.

Ми не планували їхати в Німеччину. 24 лютого, о 04:50, в Харкові пролунали вибухи. Ми всі прокинулись. Мозок розумів, що відбувається, а серце й душа не хотіли в це вірити. Ми спробували знову лягти, але не змогли, бо вибухи продовжувались. Було трохи страшно,

– поділився артист.

"Діти ще спали. А коли вже бабахнуло близько і я відчув, як земля осипається, ми одразу зібрали речі, покидали їх в авто й поїхали в Дніпро до наших рідних. Там були понад два тижні, поки вперше не прилетіло туди. Тоді ми вирішили їхати далі – на Волинь".

Сергій Бабкін зупинився у Кропивницькому, але й там о 5 ранку стався вибух прямо біля готелю, тож він вирішив їхати якнайближче до кордону. Так музикант з сім'єю згодом виїхав з України й зупинився в Румунії.

Там наш старшенький син заплакав, обійняв нас і сказав, що дуже вдячний, що більше не чутиме вибухів. Після “прильоту" у Кропивницькому наш наймолодший почав заїкатись. І тільки два тижні тому він трохи оговтався,

– вразив артист.



Сергій Бабкін з сином / Фото з інстаграму співака

Як Бабкіни опинилися в Німеччині

Сергій Бабкін розповів, що з Румунії їхав до Угорщини, а звідти до Австрії. Сім'я вирішила прямувати до Німеччини, бо там вони вже бували.

Коли ми були ще в Угорщині, то Сніжана подзвонила нашій добрій знайомій. Вона нам сказала, що буквально хвилину до нашого дзвінка розмовляла з німцем, який пропонував українцям свою трикімнатну квартиру. Тож ми все покидали в автівку й швидко поїхали в Німеччину,

– поділився співак.

"Там разом з нами жили 16 людей, теж із Харкова. Через деякий час потрібно було цю домівку віддавати, але хазяїн знайшов інші квартири для кожного з нас. Німці просто неймовірні. З ними точно не засумуєш, бо вони для кожного знайдуть заняття".

Зауважимо, Сергія Бабкіна раніше критикували за те, що він покинув Україну. Але його дружина Сніжана заступилась за чоловіка, зауваживши, що кожен робить те, що може. До того ж артист є багатодітним батьком і він не так давно переніс 3 складні операції на очах.