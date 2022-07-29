Український співак Сергій Бабкін на початку війни виїхав до Німеччини разом з дітьми. Він розповів, як опинився за кордоном.
До слова Багатьох знайомих немає серед живих, – Бабкін емоційно нагадав про щоденні обстріли Харкова
Чому Бабкіни виїхали за кордон
Музикант зізнався, що щоразу, коли чулися вибухи, він їхав все далі й далі. Спершу сім'я Бабкіних виїхала з Харкова.
Ми не планували їхати в Німеччину. 24 лютого, о 04:50, в Харкові пролунали вибухи. Ми всі прокинулись. Мозок розумів, що відбувається, а серце й душа не хотіли в це вірити. Ми спробували знову лягти, але не змогли, бо вибухи продовжувались. Було трохи страшно,
– поділився артист.
"Діти ще спали. А коли вже бабахнуло близько і я відчув, як земля осипається, ми одразу зібрали речі, покидали їх в авто й поїхали в Дніпро до наших рідних. Там були понад два тижні, поки вперше не прилетіло туди. Тоді ми вирішили їхати далі – на Волинь".
Сергій Бабкін зупинився у Кропивницькому, але й там о 5 ранку стався вибух прямо біля готелю, тож він вирішив їхати якнайближче до кордону. Так музикант з сім'єю згодом виїхав з України й зупинився в Румунії.
Там наш старшенький син заплакав, обійняв нас і сказав, що дуже вдячний, що більше не чутиме вибухів. Після “прильоту" у Кропивницькому наш наймолодший почав заїкатись. І тільки два тижні тому він трохи оговтався,
– вразив артист.
Сергій Бабкін з сином / Фото з інстаграму співака
Як Бабкіни опинилися в Німеччині
Сергій Бабкін розповів, що з Румунії їхав до Угорщини, а звідти до Австрії. Сім'я вирішила прямувати до Німеччини, бо там вони вже бували.
Коли ми були ще в Угорщині, то Сніжана подзвонила нашій добрій знайомій. Вона нам сказала, що буквально хвилину до нашого дзвінка розмовляла з німцем, який пропонував українцям свою трикімнатну квартиру. Тож ми все покидали в автівку й швидко поїхали в Німеччину,
– поділився співак.
"Там разом з нами жили 16 людей, теж із Харкова. Через деякий час потрібно було цю домівку віддавати, але хазяїн знайшов інші квартири для кожного з нас. Німці просто неймовірні. З ними точно не засумуєш, бо вони для кожного знайдуть заняття".