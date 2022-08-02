Музикант Сергій Бабкін розповів, коли його сім'я повернеться додому, і чи не думав він приїхати в Україну. Артист зізнався, що йому "прилітало" через переїзд закордон.

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Бабкін про повернення до України

Сергій Бабкін розповів, що спокійно ставиться до хейту через виїзд за кордон: "Я ставлюсь до цього спокійно. Бо моє серце каже, що я все роблю правильно, йду вірним шляхом. І всі мої дії – у них є результат, я бачу реальний відгук. Бачу ту допомогу, яку я роблю своїми діями".

Музикант розповів, що наразі не уявляє собі повернення додому, адже їхня домівка в Харкові. Місто дуже часто перебуває під обстрілами.

Ми живемо в Харкові. Народився там і живу вже 43 роки. Домівка в нас одна єдина – вона в Харкові, я про це теж казав. Якби ми жили в Києві, може б ми вже приїхали і повернулися, бо я знаю, що там відносно спокійно,

– зауважив співак.

"Так пофантазувати, що ми повертаємось до Києва – я буду витрачати гроші, щоб винаймати житло, на продукти, а де я буду брати ці гроші? Грати концерти в Києві, благодійні? Це неможливо. Я б витрачав ці гроші на життя".

Додамо, в Німеччині сім'я Сергія Бабкіна оформилась біженцями. Вони отримують соціальну допомогу, якої вистачає на харчування. "Нічого зайвого" співак та його дружина й діти собі не дозволяють.

Сергій Бабкін додав, що в нього було бажання самому приїхати до Харкова, але в цьому, на його думку, немає сенсу.

Я можу приїхати. І що? Просто, щоб хтось зрадів, що я приїхав?! Для себе? А що для себе? Я по життю не люблю для себе. Все, що я роблю, – це не для себе. Мені багато не треба. Хочеться когось ощасливити, комусь допомогти. Я так живу своє життя,

– відповів артист.

Інтерв'ю з Сергієм Бабкіним: дивіться відео