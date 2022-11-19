Днями співачка Світлана Лобода випустила пісню українською мовою. В одному з інтерв'ю вона заявила, що є українською співачкою. "Бути українською артисткою - це стати на бік світла", – сказала Світлана Лобода.

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Приходько висміяла Лободу

Анастасія Приходько різко відреагувала на її слова та натякнула на лицемірство. У коментарях вона додала, що не "зловтішається", а констатує факт.

Вгамуйте цю жінку хто-небудь. У неї скаче біполярочка. Роздвоєння особистості, серйозні психологічні відхилення,

– поглузувала Приходько.

Додамо, що через свою україномовну пісню Світлана Лобода втрапила у незручне становище. В анонсі вона опублікувала назву пісні – "Два незнайомця". Однак Олександр Аврааменко підколов співачку, побачивши там помилку. Після цього зірка виправила назву.

Також зазначимо, що Анастасія Приходько вже не вперше дорікає Світлані Лободі та не вірить її висловлюванням. Ще до того, як артистка врешті висловилась проти війни й назвала Росію агресором, Приходько пропонувала відрізати її від України. Згодом Анастасія поділилась, що вважає допомогу Світлани Лободи Україні – "відкупом від власних гріхів"

"Жоден із них, хто виступав у Московії з 2014 року, жоден не каже: "Вибачте мене, українці. Вибачте мені за те, що я була сліпа, глуха, ні, я не розуміла". Ніхто з них не вибачився… Не грошима тикати й махати перед українцями, я відбудую… Місяць треба було чекати, щоб зрозуміти, що у твоєму Ірпені коїться? У тебе людей убивали в Ірпені, ти місяць чекала? Заради чого?" – казала артистка.