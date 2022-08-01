За чотири місяці в Німеччині Бабкіни змінили вже третє помешкання. Спочатку їх поселили з двома українськими родинами – у трьох кімнатах жили 16 людей, а згодом зіркова сім'я підшукала кращий варіант.
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Де в Німеччині живе сім'я Бабкіних
Нас прихистила німецька родина. У них величезна садиба, будинок, а ми живемо в невеличкому будиночку при в'їзді. Це таки ніби будиночок для прислуги. Але тут дуже затишно, тихо, спокійно,
– розповів музикант.
Однак у жовтні він з сім'єю шукатиме новий прихисток. Усе тому, що маленький будиночок, в якому вони зараз живуть, будуть зносити. За німецькими правилами він не придатний до життя.
"Як буде у жовтні – не зрозуміло. Звісно ж, ми мріємо до цього часу повернутися до Харкова. Сили теж не безмежні. Чужа земля – це зовсім не те, що ми потребуємо", – поділилася Сніжана Бабкіна.
Сергій Бабкін з родиною в Німеччині / Фото з інстаграму дружини співака
Звідки Бабкіни беруть гроші
У Німеччині сім'я артиста зареєструвалася біженцями, тож отримує непогану соціальну допомогу, якої вистачає на харчування.
Ми, якось особливо не замислюючись, майже автоматично оформилися всі як біженці й отримали право на відповідні виплати. У Німеччині, дякувати Богу, є щомісячна фінансова допомога – і дітям, і дорослим,
– зізналася Сніжана Бабкіна.
Вона додала, що в Німеччині їм доводиться економити, але великого дискомфорту вони з Сергієм не відчувають, адже 8 років займаються духовними практиками й навчилися працювати з гординею.
"Живемо лише на соціальну допомогу, нічого зайвого собі не дозволяємо. Ми не ходимо ні по кафешках, ні по ресторанах, сидимо вдома, а всі зароблені гроші переводимо на допомогу нашим", – розповіла дружина музиканта.