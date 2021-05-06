Сергій Бабкін полетів з дружиною в Австрію для 3 операції на очах

Відомий український музикант Сергій Бабкін відправився у Відень з дружиною Сніжаною. Там йому повинні провести останню, третю операцію на очах.

Український артист Сергій Бабкін поділився новиною на своїй сторінці в інстаграмі. Він опублікував фото, де позує в захисній масці в аеропорту "Бориспіль".

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Сергій Бабкін летить в Австрію

Третя операція у Відні пройде на оці співака, яке прооперували спочатку. Як виявилося, тоді потужності лазера не вистачило, щоб прибрати всі плями. Тому лікар наполіг на ще одному втручанні.

У підписі до фото, яке опублікував Сергій Бабкін, він зазначив, що все, що відбувалось в його житті – справжнє чудо. Як, наприклад, те, що в конкурсі "дивоглядки" на "Хто зверху" він зміг протримати очі розплющеними 4,5 хвилини, що вирішив вперше прийти в Харківську клініку, де лікарі допомогли знайти спеціалістів з Відня.

Чудо, що ще три місяці тому мій зір впало до позначки 50%, а після двох лазерних терапій, двох відвідин Відня, з різницею у два тижні, сьогодні у мене 100% зір,

– поділився музикант.

"Чудо, що сьогодні ми зі Сніжаною летимо втретє. Лікар сказав, що третя терапія обов'язково необхідна, навіть не обговорюється. Особисто я в цьому випадку чітко чую: "Бог любить трійцю".

Як днями сказала одна моя хороша знайома: "А зараз летиш робити третє око?". Так, саме так. Полетіли", – висловився артист.

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