Український артист Сергій Бабкін поділився новиною на своїй сторінці в інстаграмі. Він опублікував фото, де позує в захисній масці в аеропорту "Бориспіль".
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Сергій Бабкін летить в Австрію
Третя операція у Відні пройде на оці співака, яке прооперували спочатку. Як виявилося, тоді потужності лазера не вистачило, щоб прибрати всі плями. Тому лікар наполіг на ще одному втручанні.
У підписі до фото, яке опублікував Сергій Бабкін, він зазначив, що все, що відбувалось в його житті – справжнє чудо. Як, наприклад, те, що в конкурсі "дивоглядки" на "Хто зверху" він зміг протримати очі розплющеними 4,5 хвилини, що вирішив вперше прийти в Харківську клініку, де лікарі допомогли знайти спеціалістів з Відня.
Чудо, що ще три місяці тому мій зір впало до позначки 50%, а після двох лазерних терапій, двох відвідин Відня, з різницею у два тижні, сьогодні у мене 100% зір,
– поділився музикант.
"Чудо, що сьогодні ми зі Сніжаною летимо втретє. Лікар сказав, що третя терапія обов'язково необхідна, навіть не обговорюється. Особисто я в цьому випадку чітко чую: "Бог любить трійцю".
Як днями сказала одна моя хороша знайома: "А зараз летиш робити третє око?". Так, саме так. Полетіли", – висловився артист.
Що відомо про проблеми Сергія Бабкіна з очима
- Наприкінці січня цього року стало відомо про рідкісне захворювання очей музиканта. Через це йому потрібна була термінова операція в Австрії.
- Спочатку вважалося, що причиною хвороби є вірус. Однак згодом виявилось, що виною всьому стала давня травма.
- 5 лютого Сергію Бабкіну зробили операцію на першому оці. Чоловік був дуже задоволений результатом і процесом.
- 19 лютого музикант переніс другу операцію. Він згодом повідомив, що всі операції та процедури загалом коштували йому 15000 євро (близько 505 тисяч гривень).