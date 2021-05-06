Украинский артист Сергей Бабкин поделился новостью на своей странице в инстаграме. Он опубликовал фото, где позирует в защитной маске в аэропорту "Борисполь".

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Сергей Бабкин летит в Австрию

Третья операция в Вене пройдет на глазу певца, который прооперировали сначала. Как оказалось, тогда мощности лазера не хватило, чтобы убрать все пятна. Поэтому врач настоял на еще одном вмешательстве.

В подписи к фото, которое опубликовал Сергей Бабкин, он отметил, что все, что происходило в его жизни – настоящее чудо. Как, например, то, что в конкурсе "чудоглядки" на "Кто сверху" он смог продержать глаза открытыми 4,5 минуты, и решил впервые прийти в Харьковскую клинику, где врачи помогли найти специалистов из Вены.

Чудо, что еще три месяца назад зрение упало до отметки 50%, а после двух лазерных терапий, двух посещения Вены, с разницей в две недели, сегодня у меня 100% зрение,

– поделился музыкант.

"Чудо, что сегодня мы со Снежаной летим в третий раз. Врач сказал, что третья терапия обязательно необходима, даже не обсуждается. Лично я в этом случае четко слышу: "Бог любит троицу".

Как на днях сказала одна моя хорошая знакомая: "А сейчас летишь делать третий глаз?". Да, именно так. Полетели", – высказался артист.

Что известно о проблемах Сергея Бабкина с глазами