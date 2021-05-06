Украинский артист Сергей Бабкин поделился новостью на своей странице в инстаграме. Он опубликовал фото, где позирует в защитной маске в аэропорту "Борисполь".
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Сергей Бабкин летит в Австрию
Третья операция в Вене пройдет на глазу певца, который прооперировали сначала. Как оказалось, тогда мощности лазера не хватило, чтобы убрать все пятна. Поэтому врач настоял на еще одном вмешательстве.
В подписи к фото, которое опубликовал Сергей Бабкин, он отметил, что все, что происходило в его жизни – настоящее чудо. Как, например, то, что в конкурсе "чудоглядки" на "Кто сверху" он смог продержать глаза открытыми 4,5 минуты, и решил впервые прийти в Харьковскую клинику, где врачи помогли найти специалистов из Вены.
Чудо, что еще три месяца назад зрение упало до отметки 50%, а после двух лазерных терапий, двух посещения Вены, с разницей в две недели, сегодня у меня 100% зрение,
– поделился музыкант.
"Чудо, что сегодня мы со Снежаной летим в третий раз. Врач сказал, что третья терапия обязательно необходима, даже не обсуждается. Лично я в этом случае четко слышу: "Бог любит троицу".
Как на днях сказала одна моя хорошая знакомая: "А сейчас летишь делать третий глаз?". Да, именно так. Полетели", – высказался артист.
Что известно о проблемах Сергея Бабкина с глазами
- В конце января этого года стало известно о редком заболевании глаз музыканта. Из-за этого ему нужна срочная операция в Австрии.
- Сначала считалось, что причиной болезни является вирус. Однако впоследствии оказалось, что виной всему стала давняя травма.
- 5 февраля Сергею Бабкину сделали операцию на первом глазу. Мужчина был очень доволен результатом и процессом.
- 19 февраля музыкант перенес вторую операцию. Он впоследствии сообщил, что все операции и процедуры в целом стоили ему 15 тысяч евро (около 505 тысяч гривен).