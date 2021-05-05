Сергій та Сніжана Бабкіни майже 2 роки приховували обличчя сина. Вони познайомилися з маленьким Єлисеєм 18 червня 2019 року. Він став третьою спільною дитиною для зіркового подружжя.

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Сергій Бабкін показав обличчя сина

Сергій оприлюднив зворушливий кадр на особистій сторінці в інстаграмі. Публікація одразу розлетілася мережею, а прихильники виконавця зазначають, що Єлисей – його маленька копія.

Єлисей зображений на фото, сидячи на шиї в зіркового татуся. Сергій і малюк на камеру показали язики та зробили кумедні вирази обличчя. Судячи з фотографії, їм весело проводити час разом.

"Лис", – написав під фото Бабкін.



Сергій Бабкін з сином Єлисеєм / Фото з інстаграму Сергія Бабкіна

Такий допис викликав неабияку цікавість серед прихильників співака. У коментарях вони засипають знаменитого татуся та його нащадка компліментами, а також зазначають, що Єлисей дуже схожий на Сергія.

"Дуже схожий на тата!"

"На фото 2 лиси. Класні!"

"Чудо!"

"Копія тата!"

"Хороші!"

Зазначимо, Сергій у шлюбі зі Сніжаною Бабкіною виховує трьох дітей синів Артура та Єлисея і доньку Веселину. Також в артиста є син Ілля від першого шлюбу.