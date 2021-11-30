Саша Пустовіт звинуватила Остапчука у скандалі з блогерами: що відповіла дружина ведучого
Джерело:інстаграм Саші Пустовіт
Українська блогерка Саша Пустовіт була серед гостей гучної вечірки Олександра Заліска. Однак у розгортанні скандалу вона звинуватила ведучого Володимира Остапчука, який опублікував тоді фото з підписом "голодна блогерська туса". Христина Горняк відповіла блогерці.
Обговорення навколо скандального дня народження Олександра Заліска досі тривають. Так, про нього висловилася ще одна гостя – Олександра Пустовіт.
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Пустовіт звинуватила Остапчука у скандалі
Блогерка опублікувала інстаграм-сторіз, в якому заявила, що винуватцем цього скандалу є ведучий Володимир Остапчук, який опублікував "дибільне і необдумане сторіз".
"Ніяких пов'язаних з Днем пам'яті жертв Голодомору назв вечірки не було. Було дибільне й необдумане сторіз ведучого, яке спровокувало всеукраїнський скандал. Ми всі про це говорили, але було пізно. Я прошу вибачення у всіх українців, чиї почуття зачепила суботня подія. Виправдовуватися і коментувати щось надалі я не можу. Я була гостею, яка прийшла до друга", – написала Пустовіт.
Саша Пустовіт про Остапчука / Скриншот інстаграм-сторіз блогерки
Також Пустовіт обурило те, що ЗМІ називають її скандальною блогеркою: "Мене болить душа за те, що ЗМІ називають мене скандальною блогеркою. Мій блог – про добро і позитив. Але про нього статті не пишуть, на жаль".
Саша Пустовіт про свій блог / Скриншот інстаграм-сторіз Саші Пустовіт
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Христина Горняк відповіла Пустовіт
Дружина Володимира Остапчука не змовчала й емоційно відповіла блогерці. Христина звернулася до Олександри: "Хайп з розлученням вже втратив свою силу, треба знайти нові публічні теми? Кажеш, твій блог про доброту? А де ж вона, коли ти звинувачуєш інших у своїх необдуманих вчинках? Ось нутро...".
Відповідь Христини Горняк / Скриншот інстаграм-сторіз Христини Горняк
Також Христина опублікувала скриншот листування з Олександрою. Пустовіт написала, що Горняк захищає свого чоловіка, однак варто подивитися на ситуацію не як дружина ведучого, а як пересічна людина. Христина ж відповіла, що всім треба вибачитися за цей вчинок, а не перекидати провину на інших.
Після цього Саша Пустовіт заблокувала Христину Горняк в інстаграмі.
Листування Горняк і Пустовіт / Скриншот інстаграм-сторіз Христини Горняк
Скандальна вечірка блогерів у День пам'яті жертв Голодомору
- 27 листопада, у День пам'яті жертв Голодомору, інстаграм-блогер Олександр Заліско гучно відсвяткував день народження в Будинку вчених у Львові.
- Тематика вечірки – Show bar. Були вульгарні конкурси, еротичні танці шоу-балету, напівоголені дівчата тощо.
- Ведучим заходу був Володимир Остапчук, який опублікував фото з підписом: "Голодна блогерська туса".
- У суспільстві подія викликала обурення. Під дописами гостей вечірки з'явилися сотні гнівних коментарів.
- Та "лідери думок" не поспішали вибачатися. Тих, хто висловлювався проти гучної вечірки, вони звинувачували в заздрощах і лицемірстві.
- Українська письменниця та видавець Юлія Сливка емоційно відреагувала на "голодну тусу", через що потрапила в бан у багатьох блогерів.
- Також публічно висловилися львівські блогери Роман Салабай та Володимир Андрєєв.
- Після гучного інциденту роботу Будинку вчених обмежили. Керівники закладу розповіли, що не знали про тематику вечірки.
- Декілька великих компаній відмовилися від подальшої співпраці з блогерами, які були на вечірці. Після цього "лідери думок" почали публікувати вибачення.
- Ведучий Володимир Остапчук також перепросив за гуляння в роковини Голодомору.
- Імениннику Олександрові Заліску виписали адмінпротокол про порушення карантинних обмежень. Йому загрожує 17 тисяч гривень штрафу.