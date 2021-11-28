Блогери – сучасні лідери думок, за якими стежать мільйони українців. Своє справжнє обличчя інстаграм-зірки показали в День пам'яті жертв Голодомору. Коли вся країна вшановувала 10,5 мільйонів заморених голодом українців, блогери "відривалися" на вульгарній вечірці.

Більше читайте тут "Голодна туса": блогери цинічно відсвяткували день народження в День пам'яті жертв Голодомору

Святкування відбулося з нагоди дня народження блогера-мільйонника Олександра Заліска, який зібрав друзів в Будинку вчених у Львові. Ведучим вечірки став Володимир Остапчук, який в сторіз підписав фото святкового столу та: "Голодна туса блогерів". І це в день, коли вся країна була в скорботі.

Юлія Сливка про "голодну тусу"

Авторка опублікувала емоційний допис на особистій сторінці в інстаграмі. В ньому вона висловила думку багатьох українців, які обурені поведінкою лідерів думок.

"Здається, ви не розумієте, про що мовиться. Бл**ь! Ви могли просто не народитися. Не було б розваг! Нас з вами могло не бути. Винищували націю! Закатували 4 мільйони нас. Нас! Серед цих людей були ваші предки. Пошукайте в книзі національній пам'яті своє прізвище. Ви знайдете дітей одного року, семи, п'ятдесяти, дев'яноста років, вагітних жінок. Люди їли один одного. Люди варили своїх дітей, бо божеволіли від голодування. Скажіть, ви теж збожеволіли?!", – емоційно написала Юлія.

Ви нічого не варті. Чорт забирай. Як жаль. Ви нічого не варті. А за вами й мільйони,

– підкреслила авторка.

Сливка додала, що за схожий контент вона б передбачала кримінальну відповідальність. Однак ніхто взагалі ніякої відповідальності за нього не понесе. Блогери, які цинічно святкували, брали участь в еротичних конкурсах, вільгарно поводилися, промовляли тости, стоячи на столах, або не визнають геноциду, або не є частиною українського народу: "Найвища міра цинізму – не просто не робити вигляд, що цього не було, а танцювати у день пам'яті".



День пам'яті жертв Голодомору / Фото з інстаграму Юлії Сливки

Також Юлія додала, що блогери вже заблокували її в інстаграмі.



Юлія Сливка про блогерів / Скриншот інстаграм-сторіз Юлії Сливки

Текст публікації Юлії Сливки:

Розставимо акценти. Лідери думок дуже мало говорили про Голодомок (шоу). Я б не писала це, якби вони ще й не транслювали розваги в день скорботи.

Здається, ви не розумієте, про що мовиться. Бл**ь! Ви могли просто не народитися. Не було б розваг! Нас з вами могло не бути. Винищували націю! Закатували 4 мільйони нас. Нас! Серед цих людей були ваші предки. Пошукайте в книзі національній пам'яті своє прізвище. Ви знайдете дітей одного року, семи, п'ятдесяти, дев'яноста років, вагітних жінок. Люди їли один одного. Люди варили своїх дітей, бо божеволіли від голодування. Скажіть, ви теж збожеволіли?!

Ви називаєте себе інфлюенсерами, амбасадорами, трендсетерами, але які тренди ви задаєте?! Які цінності ви транслюєте?! Це лише look на день?



Ви нічого не варті. Чорт забирай. Як жаль. Ви нічого не варті. А за вами й мільйони.

Шкода, що ніхто не несе відповідальності за те, що він транслює. За схожий контент я передбачала б кримінальну.



Ви або не визнаєте цього геноциду, або не є частиною цього народу. Інакше як національна пам'ять може мати таку низьку ціну?! Ви або політично упереджені, або інтелектуально обмежені. Найвища міра цинізму – не просто робити вигляд, що цього не було, а танцювати у день пам'яті.



Дикий сором. Ми живемо у паралельній реальності. Сподіваюсь, цей допис стане гарною нагодою не просто зненавидіти мене усім причетним, але й переглянути ставлення до контенту, бодай потайки. А нам — переглянути, на кого ми підписані. Ви є тим, за ким Ви стежите. Не будьте дном.