Пишне святкування дня народження 29-річного Олександра Заліска відбулось 27 листопада – у День пам'яті жертв Голодомору. Незважаючи на те, що пам'ятна дата змінюється (щороку це кожна четверта субота листопада), Заліско не вважав за потрібне перенести своє святкування на день пізніше чи просто в інший день. А після критики людей він та його колеги звинуватили у всіх у відповідь, що люди лицемірять, коли таке кажуть.

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На їхню думку, "запалити свічку в сторіз", а потім піти гуляти в бар – це не краще, ніж зробив він. Щоправда, сам Заліско чи його друзі так і не запалили свічки в сторізах, адже вони завжди фільмують кожний свій крок, і ніхто з блогерів впродовж дня не обмовився жодним словом про траурний день перед святкуванням.

Реакція блогерів

Юлія Сливка

Однією з перших на ситуацію відреагувала львівська авторка Юлія Сливка. За освітою вона є філологом і в своєму скромному (10 тисяч підписників), але потужному блозі водночас вона висвітлює теми української мови, ідентичності, розповідає про власні традиції та загалом українські. Після скандального свята Заліска у львівському Будинку вчених вона написала гнівну публікацію, де її підтримали тисячі людей, але "винуватці свята" натомість заблокували її на своїх сторінках.

Текст публікації Юлії Сливки:

Розставимо акценти. Лідери думок дуже мало говорили про Голодомор (шок). Я б не писала це, якби вони ще й не транслювали розваги в день скорботи.

Здається, ви не розумієте, про що мовиться. Бл**ь! Ви могли просто не народитися. Не було б розваг! Нас з вами могло не бути. Винищували націю! Закатували 4 мільйони нас. Нас! Серед цих людей були ваші предки. Пошукайте в книзі національній пам'яті своє прізвище. Ви знайдете дітей одного року, семи, п'ятдесяти, дев'яноста років, вагітних жінок. Люди їли один одного. Люди варили своїх дітей, бо божеволіли від голодування. Скажіть, ви теж збожеволіли?!

Ви називаєте себе інфлюенсерами, амбасадорами, трендсетерами, але які тренди ви задаєте?! Які цінності ви транслюєте?! Це лише look на день?

Ви нічого не варті. Чорт забирай. Як жаль. Ви нічого не варті. А за вами й мільйони.

Шкода, що ніхто не несе відповідальності за те, що він транслює. За схожий контент я передбачала б кримінальну.

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Ви або не визнаєте цього геноциду, або не є частиною цього народу. Інакше як національна пам'ять може мати таку низьку ціну?! Ви або політично упереджені, або інтелектуально обмежені. Найвища міра цинізму – не просто вдавати, що цього не було, а танцювати у день пам'яті.

Дикий сором. Ми живемо у паралельній реальності. Сподіваюсь, цей допис стане гарною нагодою не просто зненавидіти мене усім причетним, але й переглянути ставлення до контенту, бодай потайки. А нам — переглянути, на кого ми підписані. Ви є тим, за ким Ви стежите. Не будьте дном.



День пам'яті жертв Голодомору / Фото з інстаграму Юлії Сливки

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Володимир Андрєєв, "Доберманко"

Ще один львівський блогер Володимир, який чимало років публікує в мережі саркастичні відео та вірші на тлі різних політичних та побутових ситуацій, що відбуваються в Україні, теж прокоментував скандал. На його думку, явища "інфлуенсер" в Україні не може бути, адже у нас блогери здатні лише рекламувати шампуні, а не проповідувати важливі цінності.

Якшо ти назвався блогером, лідером думок, зроби так, щоб ці думки були адекватними. Хто з цих надзвичайно популярних істот висвітлював питання над Стерненком, Андрієм Riffmaster Антоненктом, ситуацію на Сході, максимально заохочує людей вакцинуватись? А ніхто. А знаєте чому? Бо це все має бути "внє палітіки". Бо якщо почати про це говорити, люди відпишуться, а рекламодавці не дадуть гроші на розіграш павербанку. "Ми такі собі чуваки без позиції". А без позиції – ти ніхто,

– заявив Андрєєв.

Володимир переконаний, що таке свято, як у Заліска, могло бути спокійно перенесене на інший день або відзначено з меншим масштабом. Він не розуміє, як можна називати себе лідером думок, коли людина робить такі аморальні вчинки і тим самим дає приклад підростаючій молоді, яка за ним стежить в мережі.

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Роман Салабай

Про ситуацію висловився інший львівський блогер та юрист Роман Салабай. Він – колишній чоловік іншої блогерки Міли Бараєвої, яка теж себе відносить до блогерів-мільйонників. Чоловік різко засудив свято за участю його колишніх друзів та сам намагатиметься з'ясувати ситуацію, хто дозволив проводити таке свято у Будинку вчених. Що цікаво, Ігор Заліско та його друзі начебто переконані, що саме Роман "натравив" ЗМІ та підписників на них, аби бути кращим в очах користувачів на їхньому фоні, і таким чином зібрати собі електорат на майбутнє. Адже Роман жартівливо себе називає "майбутнім мером Львова".

Текст публікації Романа Салабая:

"Поки всі мовчать, я скажу. Ну що ж, друзі, помаленьку переходимо межу допустимого! І я про це пишу, щоб залишити фокус на цій темі – бо мені не всеодно. І якщо я буду єдиний, хто про це скаже тут – то це вже не мало.

Вшанувати пам’ять жертв Голодоморів – це не право, а святий обов’язок кожного українця. Кожного. Українця! Той біль і жах, який пережили наші предки ми не маємо права забути. Ніколи. Щобільше, повинні передати наступним поколінням усю правду. Ніколи не забуду, як бабця шанувала хліб і зі сльозами на очах згадувала ті часи. Голодомор – це найбільша трагедія української нації.

Але, не всі такої ж думки! Ця ситуація ще гірша ніж з власницею Yaro, бо "топові блогери"» мільйонники топчуть пам’ять про трагічні події своїми тусами саме в день пам’яті, який визнаний державою та усім світом, як день жалоби! І кажуть, що це вже не вперше. Торік ситуація була схожою...

В день пам’яті жертв голодоморів така поведінка не припустима! За жодних обставин. Це як зневажливий плювок в душу цілому народу. Знаєте, ознакою здорового суспільства, є його реакція на неприпустиму поведінку, яка впливає на основи етичних норм у цьому суспільстві. Там де є мораль, чітко розмежовані поняття добра і зла, можна і не можна.

Є законодавче визначення про суспільну мораль, яке мені відкликається. "Суспільна мораль – система етичних норм, правил поведінки, що склалися у суспільстві на основі традиційних духовних і культурних цінностей, уявлень про добро, честь, гідність, громадський обов'язок, совість, справедливість". Ми ж не толеруємо домашнє насильство, жорстоке поводження з тваринами, злочинність, наругу над державними символами, то чому повинні закривати очі на це?"



Роман Салабай прокоментував ситуацію з блогерами / Фото з інстаграму юриста

Цинічне свято блогера у День пам'яті жертв Голодомору: відео 24 каналу