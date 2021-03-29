Победитель "Голоса страны" Роман Сасанчин недавно просил помощи у украинцев, поскольку мама в критическом состоянии находится под аппаратом ИВЛ из-за заражения коронавирусом. Сейчас стало известно, что недуг подхватил 18-летний парень, и теперь он тоже лежит в больнице.

На видеоролике, который он опубликовал в сети, можно увидеть, что парень находится под капельницей, иногда покашливает и тяжело говорит. По его словам, он сейчас проходит курс лечения. К сожалению, состояние здоровья матери – неизменное.

К слову Мама в критическом состоянии, – победитель "Голоса страны" Роман Сасанчин просит помощи

Хочу поблагодарить, кто поддерживает маму, у нее, к сожалению, ничего не изменилось, но изменилось у меня. Теперь еще и я болен. Еще пока слава Богу в начале удалось обратиться к врачам. Теперь прохожу курс лечения. Спасибо за поддержку и надеюсь, что все закончится хорошо,

– заявил Сасанчин.

В видеоролике Роман написал, что благодарит всех, кто поддерживает сейчас его семью, кто молится, интересуется и не оставляет их одинокими.

Реакция сети

Такая новость расстроила многих поклонников, поэтому они пожелали ему и маме скорейшего выздоровления.

"Выздоравливайте. Вы крепкая семья, все наладится."

"Пусть Господь Бог оберегает тебя и твою семью. Все будет хорошо. Выздоравливай."

"Выздоравливайте скорее! Пусть все болезни обходят стороной."

"Здоровья маме и тебе... Выздоравливайте... Все будет хорошо... Я тоже переболела... Пусть Боженька помогает вам и всем, кто сейчас болеет..."

Стоит напомнить, что неделей ранее Роман Сасанчин просил в сети помощи для его больной мамы Евдокии. Женщине из-за осложнений коронавируса стало хуже, поэтому она сейчас госпитализирована и находится под наблюдением врачей. Если вы хотите помочь семье Романа, оставляем реквизиты.

Реквизиты для помощи:

№ карты Приватбанка 5168 7573 6194 6314

Сасанчин Евдокия Петровна