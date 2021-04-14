Украинская актриса Анна Саливанчук рассказала, что примерно через 2 недели ее прооперируют. Звезда сообщила, что ей будут удалять грыжи.

Известная украинская актриса и звезда фильма "Свингеры" Анна Саливанчук ошеломила поклонников новостью. На личной странице она рассказала об операции, которая состоится примерно через 2 недели.

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Анна Саливанчук готовится к операции

Звезда призналась, что сейчас стоит в очереди, чтобы сделать операцию у лучшего врача. В этой очереди сначала идут пациенты с более тяжелыми болезнями, однако ее случай тоже непростой. Актрисе будут удалять грыжи в шейном отделе.

"В ближайшем будущем, в течение 2-х недель меня прооперируют. Сейчас стою в очереди, потому что жду лучшего врача, которого выбрала для себя. Первые в очереди пациенты с более тяжелыми заболеваниями. Шейные грыжи нельзя сравнить с теми, что в грудном или поясничном отделе. Это более тяжелый случай", – поделилась Анна Саливанчук.

Однако звезда не волнуется, поэтому уже готова к госпитализации. Наоборот, ей хочется как можно скорее пройти через это испытание.

Мне будут удалять две грыжи между 5-6 и 6-7 позвонком, а также диски. Будут вставлять туда пластины. Что хочу сказать. Главное настроение! И я готова. Маникюр и педикюр сделала. Настроение привела в порядок. Если честно, то хочется побыстрее,

– написала актриса.

Также Анна Саливанчук обнародовала видео, где показала свои обследования и врача, который подробно рассказал об операции.

Поклонники Анны Саливанчук желают звезде успехов и хорошего самочувствия: