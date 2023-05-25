Будет еще много, – продюсер Вадим Лисица вступился за подругу Лободу после отмененного концерта

Известный в Украине саундпродюсер Вадим Лисица поддержал Светлану Лободу на фоне отменившегося скандального концерта ко Дню Независимости. Он назвал ее человеком с большой буквы и предсказал еще много сольников.

Со Светланой Лободой Вадим Лисица работает последние 8 лет, с момента ее активной карьеры в России. Так что пока репер Ярмак называет ее запроданкой и открывает свой сбор на "Охматдет", музыкальный продюсер заступается публично. Он отмечает, что артистка много помогает пострадавшим и военным, но мало об этом говорит.

Не упустите Танцовщик Лободы Назар Грабар разозлился из-за хейта и "сдал" Дорофееву: Выходили на одну сцену

Вадим Лисица вступился за Светлану Лободу

Лобода, я всегда поддержу тебя! Ибо ты в первую очередь человек с большой буквы! Ты редко говоришь о своих делах в пользу пострадавших и военных, но делаешь это постоянно и с огромной щедростью! Я тому свидетель! Правда всегда побеждает! Будет еще много встреч твоих поклонников с твоим талантом,

– высказался Вадим Лисица.

Всем, кто считает, что благотворительность Лободы – это "способ откупиться и замылить людям глаза", Вадим Лисица лаконично ответил: "Так не ходите на ее концерты".

Кстати, совсем недавно саундпродюсер высказывался об Ани Лорак, которую знает около 20 лет. Он считает, что предательнице не хватает интеллекта, чтобы осознать, что происходит. К тому же, по его словам, у нее никогда не было "пунктика" вернуться домой, как у Светланы Лободы.

Что известно о скандальном концерте Лободы в Киеве