Организаторы Osocor Residence утром объяснили ситуацию с концертом Лободы и отметили, что не будут его отменять. Теперь же они приняли другое решение, очевидно, гневные комментарии от украинцев их переубедили.

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В соцсетях комплекс подтвердил отмену концерта Светланы Лободы. Они подчеркнули, что вместе с певицей приняли такое решение.

Нам досадно, что благотворительная цель проведения выступления воспринялась как отражение репутации артиста. Тем не менее, мы понимаем, насколько важно сейчас сохранять внутреннее единство,

– заявили в Osocor Residence.

Там также отметили, что значительное количество билетов на концерт уже было приобретено, деньги за них вернут.

Напомним, что для ремонта отделения больницы потребовалось 250 тысяч долларов, которые планировали получить благодаря концерту. "Мы ищем другие способы и пути, чтобы отстроить ЛОР-отделение ОХМАТДИТа и надеемся на вашу поддержку", – добавили организаторы.

В то же время в комментариях украинцы поддержали решение отменить концерт Лободы:

"Единственное правильное решение".

"Великолепная новость".

"Наконец-то дошло, но нам, или надолго, надо следить".

"Ура, не будет отбеливания в нашей стране!"

"Потому что это и была попытка отбеливания, потому нам и не показалось".

"Лобода идет на**. Предатели в Украине не нужны".

"Вам досадно, что не прокатило. Не прикрывайте благотворительностью то, что ею не есть".

Сама Светлана Лобода пока не прокомментировала эту ситуацию.

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