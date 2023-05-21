Osocor Residence в Киеве анонсировал возвращение на сцену Светланы Лободы. Концерт может состояться 25 августа этого года – это якобы благотворительная мера, на которой будут собирать средства на восстановление ЛОР-отделения ОХМАТДИТа.

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Светлана Лобода хочет выступить в Киеве – украинцы возмущены

На благотворительном мероприятии планируют разыграть "уникальные лоты" от украинских защитников. Светлана Лобода же станет главной гостьей концерта. Osocor Residence и команда экслюбительницы России "объединили усилия", чтобы как можно быстрее достичь цели. Лобода представит свой альбом Made in U – в нем как первые украиноязычные треки, так и русские песни.



Лобода планирует выступить в Киеве / Фото с инстаграма резиденции

Сеть возмутил анонс выступления в Украине Светланы Лободы. После волны гнева под сообщением Osocor Residence, организаторы закрыли возможность комментирования. Однако такой шанс остается под другими постами комплекса. Украинцы подчеркивают, что это отбеливание предателей, и требуют отменить концерт Лободы. В противном случае они саркастически предлагают приглашать персон, избравших сторону России.

"Предлагаю вам переименоваться в заведение "Маленькие люди" и ехать работать в Россию";

"Здесь тоже комменты закрывайте малороссы, всюду закрывайте, мы не отстанем";

"Черт, как оно устраивать концерты любительницы русского мира, Лободы? Вживую тоже комментарии попытаетесь закрыть? Русня в Киеве не пройдет";

"Я против предателей Украины – Лобода пусть поет за поребриком, который она сама же и избрала. Военные гонят москалоту прочь – а вы что делаете? Кому она здесь интересна – только вате";

"Позор, отбеливание человека, который столько лет молчал и зарабатывал в рашке, даже после полномасштабного вторжения. Кто дальше, Ани Лорак, Асти может Баста?";

"Вы мразоты, прикрывающиеся благотворительностью, это высшая степень лицемерия";

"Когда Ани Лорак будет выступать? Может, уже Басту пригласите? Ни ума, ни совести, ни уважения. Дно пробили";

"Заведение, толерантное и приглашающее предателей Украины во время геноцида украинского народа".

Украинцы возмущены концертом Лободы / Скриншоты из соцсетей

Активист и волонтер Сергей Стерненко также высказался против концерта Светланы Лободы. Он напомнил, что Osocor Residence и до полномасштабного вторжения организовывали концерты для россиян и любителей российских денег. "Бл*ди даже не дождались завершения войны. Уже работают над отбеливанием любительницы русского бабла".

"Я не представляю, сколько лет имеет Света еб*шить русскую в составе ВСУ, или спасать наших солдат как медик, чтобы мы позволили ей давать концерты в Украине", – добавил воин ВСУ Макс Колесников.

Правда, не все понимают проблемы со Светланой Лободой. Есть и такие украинцы, которые считают помощь артистки Украине достаточным доказательством ее поддержки и позиции.

"Она просто хочет собрать средства на восстановление Охматдита, за что его так не любят";

"Я что-то пропустил. Имею вопрос. А что с ней не так? Ну жила в решке и жила себе. Сейчас же не живет, им бабки не платит, то есть, что плохого она делает?".

Напомним, Светлана Лобода в первые дни полномасштабного вторжения отметилась заявлением о "маленьких людях, которые ни на что не влияют" и видео, в котором плакала из-за войны. Лишь через месяц убийств украинцев артистка признала Россию агрессором. Уже после этого она начала освещать свою помощь Ирпеню и доказать благотворительным фондам.

К тому же, Светлана Лобода так и не определилась, на каком языке петь и писать песни, хотя теперь почти у всех вспоминает о войне. Многие коллеги-артисты не готовы верить в раскаяния певицы, но есть и те, кто постоянно вступается за нее.