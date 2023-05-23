Ранее этот комплекс Osocor Residence анонсировал 25 августа благотворительный концерт певицы Светланы Лободы, чтобы собрать средства на ремонт отделения больницы. Однако в медицинском учреждении заявили, что с ними не был согласован ни концерт, ни афиша.
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В Osocor Residence объяснили скандал
Организация впервые дала официальный комментарий о благотворительном концерте Светланы Лободы. Там заявили, что отменять событие не будут.
По словам представителей комплекса, Лобода после полномасштабного вторжения неоднократно демонстрировала четкую проукраинскую позицию, а ее благотворительная деятельность подкреплена документальными доказательствами.
Osocor Residence всегда тщательно подходит к выбору артистов, участвующих в наших благотворительных мероприятиях. Все артисты, которых мы приглашаем выступить на сцене Osocor, сегодня должны иметь четкую проукраинскую позицию и соответствовать нашим критериям,
– заявили организаторы.
Что касается скандала с "Охматдетом", то в Osocor Residence утверждают, что никогда не согласовывают с ними артистов и афиши благотворительных концертов, а все средства передают через посредников, в частности, благотворительный фонд "Добро".
"Мы никогда не утверждаем из "Охматдет" артистов и афиши. Денежные средства на закрытие их потребностей по фиксированной процедуре передаем через благотворительный фонд "Добро", который является автором проекта по реконструкции ЛОР-отделения в "Охматдет", – говорят организаторы.
В ведомстве также добавили, что их задача – объединять тех, кто готов стать одним фронтом против врага. По их мнению, настоящий патриотизм – целенаправленное противостояние злу во имя Украины.
Но людей это объяснение очень возмутило, они продолжают критиковать комплекс. В частности, в комментариях люди спрашивают, можно ли обойтись на онцерте без Светланы Лободы. Что пишут украинцы:
- "А ваш владелец не может помочь больнице без Светланы (Лободы – 24 Канал)?"
- "Неадекватная позиция. Какая Лобода? Имейте честь и позицию, а не просто желание заработать. Какой стыд".
- "Ок, объединение да объединение. Вы ведь не против, если все желающие объединяться придут?"
- "Просто наплевали в лицо целому украинскому сообществу. Тысячи людей вам говорят, что это им противно, больно, максимально неуместно".
- "Так называемая вами "четкая позиция" у нее появилась в 2022 году, а до этого ей ничего не мешало развлекать россиян и давать там концерты… И не прикрывайтесь благотворительностью, имейте совесть и не спекулируйте больными детьми".
- "А у нас больше нет никаких артистов кроме Лободы? Что за дичь! Сделайте концерт с новыми лицами, украинскими артистами, которые с 2014 года знали, что идет война!"
- "Ну вы и зашкварные черти. Объединять ваша цель? Вы хотя бы голову включили".
- "Начиная с 2014 года лобода участвовала в пропагандистской деятельности России против Украины ("Пусть говорят"). Около 15 тысяч человек погибли, когда россиян захватила часть Донецкой и Луганской областей, а также оккупация Крыма".
В Osocor Residence отметили, что это отделение больницы находится в ужасном состоянии и нуждается в ремонте. Стоимость работ – 250 000 долларов.
Скандал с концертом Светланы Лободы: что известно
- Несколько дней назад комплекс Osocor Residence пообещал благотворительное мероприятие, где главной гостьей будет Светлана Лобода. На выступлении должны разыгрываться "уникальные" лоты от украинских защитников и проводиться сбор средств для восстановления ЛОР-отделения в "Охматдете".
- Певица в свою очередь должна была бы на мероприятии презентовать альбом Made in U с украиноязычными и русскими песнями. Интересно, что сама больница об этом ничего не знает, потому что с ними не согласовали выступление артистов.
- Однако в сети бурно отреагировали на анонс. Украинцы называют это попыткой отбеливания артистки, работавшей в России и закрывавшей глаза на войну. В комментариях требуют отменить мероприятие, но организаторы и сама Лобода не реагируют на это.
- Против мероприятия начали высказываться и артисты. рэпер Ярмак назвал новость о концерте позором. “Помочь ЛОР-отделению можно многими другими путями и со многими другими способами.