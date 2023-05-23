Ранее этот комплекс Osocor Residence анонсировал 25 августа благотворительный концерт певицы Светланы Лободы, чтобы собрать средства на ремонт отделения больницы. Однако в медицинском учреждении заявили, что с ними не был согласован ни концерт, ни афиша.

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В Osocor Residence объяснили скандал

Организация впервые дала официальный комментарий о благотворительном концерте Светланы Лободы. Там заявили, что отменять событие не будут.

По словам представителей комплекса, Лобода после полномасштабного вторжения неоднократно демонстрировала четкую проукраинскую позицию, а ее благотворительная деятельность подкреплена документальными доказательствами.

Osocor Residence всегда тщательно подходит к выбору артистов, участвующих в наших благотворительных мероприятиях. Все артисты, которых мы приглашаем выступить на сцене Osocor, сегодня должны иметь четкую проукраинскую позицию и соответствовать нашим критериям,

– заявили организаторы.

Что касается скандала с "Охматдетом", то в Osocor Residence утверждают, что никогда не согласовывают с ними артистов и афиши благотворительных концертов, а все средства передают через посредников, в частности, благотворительный фонд "Добро".

"Мы никогда не утверждаем из "Охматдет" артистов и афиши. Денежные средства на закрытие их потребностей по фиксированной процедуре передаем через благотворительный фонд "Добро", который является автором проекта по реконструкции ЛОР-отделения в "Охматдет", – говорят организаторы.

В ведомстве также добавили, что их задача – объединять тех, кто готов стать одним фронтом против врага. По их мнению, настоящий патриотизм – целенаправленное противостояние злу во имя Украины.

Но людей это объяснение очень возмутило, они продолжают критиковать комплекс. В частности, в комментариях люди спрашивают, можно ли обойтись на онцерте без Светланы Лободы. Что пишут украинцы:

"А ваш владелец не может помочь больнице без Светланы (Лободы – 24 Канал)?"

"Неадекватная позиция. Какая Лобода? Имейте честь и позицию, а не просто желание заработать. Какой стыд".

"Ок, объединение да объединение. Вы ведь не против, если все желающие объединяться придут?"

"Просто наплевали в лицо целому украинскому сообществу. Тысячи людей вам говорят, что это им противно, больно, максимально неуместно".

"Так называемая вами "четкая позиция" у нее появилась в 2022 году, а до этого ей ничего не мешало развлекать россиян и давать там концерты… И не прикрывайтесь благотворительностью, имейте совесть и не спекулируйте больными детьми".

"А у нас больше нет никаких артистов кроме Лободы? Что за дичь! Сделайте концерт с новыми лицами, украинскими артистами, которые с 2014 года знали, что идет война!"

"Ну вы и зашкварные черти. Объединять ваша цель? Вы хотя бы голову включили".

"Начиная с 2014 года лобода участвовала в пропагандистской деятельности России против Украины ("Пусть говорят"). Около 15 тысяч человек погибли, когда россиян захватила часть Донецкой и Луганской областей, а также оккупация Крыма".

В Osocor Residence отметили, что это отделение больницы находится в ужасном состоянии и нуждается в ремонте. Стоимость работ – 250 000 долларов.

Скандал с концертом Светланы Лободы: что известно