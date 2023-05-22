Украинцы разнесли Светлану Лободу за ее анонс концерта в Osocor Residence в Киеве. Против мероприятия начали высказываться и артисты – рэпер Ярмак уже отреагировал на возможное событие.

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Ярмак о концерте Лободы

Рэпер, который сейчас служит в Вооруженных Силах, подверг критике резиденцию за площадку для Светланы Лободы, ведь в Украине достаточно достойных артистов, которые могли бы выступить на благотворительном мероприятии. Он назвал новость о концерте позором.

Потихоньку появляется ощущение дежавю 2015 года, когда нам начинают продвигать "какая разница". Конечно, мы будем реагировать на это увереннее, чем раньше и более в правовом поле.

"Помочь ЛОР-отделению можно многими другими путями и со многими другими достойными людьми в этой стране. И не поддаваться на такой позор, который решили затеять на следующий день после Дня Независимости в этом заведении".

YARMAK о концерте Лободы: видео

"Охматдет" не в курсе о концерте

В видео Ярмак обозначил больницу Охматдет, для которой якобы должен был проходить сбор средств на выступлении Лободы. Ее представители отреагировали – говорят, что с ними концерт не был согласован.

Мы только сегодня узнали об этом концерте. С нами, к сожалению, не было согласовано – ни концерт, ни афиша, ни артист.

В ответ Ярмак попросил общение с "Охматдетом" – он уверен в том, что есть лучшие способы помочь ЛОР-отделению: "Сделаем все без предателей".



"Охматдет" выступил с заявлением / Фото с инстаграм-сториз