Еще зимой Назар Грабар получил ранение и в 30 лет стал ветераном войны. Он сожалеет, что работал в России после 2014 года, но вину за это не чувствует, потому как только начался геноцид, отреагировал вступлением в ряды ВСУ. Так же, по его мнению, пришла в себя Светлана Лобода, у которой "яйца гораздо больше, чем у всех российских артистов".

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Назар Грабар вступился за Лободу и "сдал" Дорофееву

Так мы выходили на одну сцену с Максом Барским, со всей "шайкой" Потапа – "Время и Стекло", Надей Дорофеевой. А "щемили" только ее (Лободу, – 24 канал). А почему так? Что-то здесь не так,

– вступился Назар Грабар.

Он признался, что в 2018 и 2019 годах пересекался с Дорофеевой на корпоративах и выступлениях в клубах России, но об этом почему-то все молчат.

Назар Грабар и Светлана Лобода / Фото из ее фейсбука

Кроме того, Назар Грабар заявил, что Лобода, которую все хейтят, помогает не только гражданским, но и военным. Так, зимой она одним звонком закрыла сбор на два пикапа для его подразделения. Один из них спас ему жизнь.

"Света помогает нашей армии очень сильно, очень много, жертвует большие деньги. Но нигде об этом не кричит, не пишет, не снимает видео. Молча перечисляет огромные средства. Когда я собирал на пикапы зимой на Восток, я выставил карту, и через час меня набирает Света и говорит: "Назарчик, это ты для себя?" Я говорю: "Да, на подразделение наше". Она говорит: "Какая сумма вам нужна? Сейчас закину". Все", – рассказал Назар Грабар и добавил, что именно этими двумя пикапами от Светланы Лободы "вывезли очень много раненых людей" и его самого.