Украинский рэпер Александр Ярмак был одним из первых, кто обвинил Osocor Residence в отбеливании репутации Светланы Лободы. Он отмечал, что помочь ЛОР-отделению "Охматдета" можно многими другими путями и с достойными людьми, а не предателями. После скандальной отмены концерта перешел к делу – объявил сбор на 10 миллионов гривен.

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Ярмак собирает на "Охматдет" вместо Лободы

Организовывать сольник вместо Лободы Ярмак не стал, потому как у бойца ВСУ у него "нет времени давать концерты". Поэтому рэпер обратился ко всему патриотическому сообществу и призвал присоединиться донатом к развитию современного государства без "продуманных манипуляционных шагов и реабилитации предателей в украинском обществе".

Друзья, титаны, я уверен, что и сейчас мы вместе справимся без участия всяких "маленьких людей" и поможем главной детской больнице страны "Охматдет" с восстановлением ЛОР-отделения, на которое нужно 10 миллионов гривен. Я лично участвую в этом, свои 100 тысяч боевых отправляю в больницу и призываю приобщаться вас. Давайте вместе строить сознательное общество без всех этих шутов и предателей,

– сказал Ярмак на камеру.

В инстаграм-сторис Ярмак даже опубликовал подтверждение того, что на счет благотворительного фонда "Охматдета" от него "полетели" 100 тысяч гривен. На этом фоне он призвал приобщаться бизнес и меценатов.

Ярмак перечислил 100 тысяч на восстановление "Охматдета" / Скриншот со сторис

Рэпер убежден, что благотворительный концерт Светланы Лободы в Киеве – это лишь один из путей отбеливания репутации певицы, который придумали ее маркетологи.

"Лично я, когда вижу подобные хитрые шаги предателей, не собираюсь молчать и допускать толерантность подобных персонажей в нашем обществе. Потому что пока украинцев убивали, неуважаемая мной Лобода запугивала патриотов кадыровцами, участвовала в информационных компаниях врага по дискредитации Украины, танцевала на боли матерей, годами терявших своих детей на войне с Россией. Все годы без них боролись за будущее нашей страны, без них одержим победу и без них расстроим государство", – мощно написал Ярмак.

Важно! Присоединиться к сбору на восстановление ЛОР-отделения "Охматдета" вместо Светланы Лободы можно на банковскую карту 5472 6627 9004 1896 или по реквизитам, указанным на сайте фонда.