Первый полуфинал Евровидения-2021 начнется 18 мая, в 22:00. Трансляция состоится на телеканалах СТБ и UA:ПЕРШИЙ. Из-за опасности заражения коронавирусом, престижный конкурс проведут с минимальным количеством зрителей и аккредитованных журналистов. Пандемия сильно повлияла на проведение музыкального шоу, ведь именно из-за нее событие отменили в 2020 году и перенесли на следующий 2021 год.

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Что нужно знать о конкурсе Евровидение-2021

Международный песенный конкурс Евровидение проводят вот уже 65 лет, при этом Украина принимает участие в нем только 18 лет. Дважды нашей стране удавалось завоевывать золото в шоу – в 2004 году и 2016 году. В целом Украина отказывалась от участия в проекте два раза: в 2015 преградой стала тяжелая ситуация в государстве после Революции достоинства и оккупации украинских территорий, а спустя три года возник скандал с потенциальной представительницей Украины на конкурсе – MARUV, у которой были гастроли в стране-агрессоре России.



Что надо знать о конкурсе Евровидение-2021 / Фото с официального инстаграма Евровидения

2020 год стал нелегким как для мира, так и для конкурса Евровидение. Пандемия COVID-19 неожиданно захватила планету. Желая избежать заражений этим опасным вирусом, организаторы шоу приняли решение не проводить конкурс в Нидерландах. После долгого ожидания руководители песенного проекта предложили четыре сценария его проведения:

Традиционный концерт

В этой ситуации конкурс должны были провести в привычном формате. Шоу должно было состояться в зале Ahoy Arena в Роттердаме. Тогда организаторы отметили, что этот вариант наиболее возможен, если найдут вакцину от COVID-19.

Концерт с соблюдением социальной дистанции

Этот вариант считали наиболее возможным. Он похож на первый, но с дополнительными ограничениями: социальная дистанция в 1,5 метра, участники будут прибывать с небольшим количеством людей. Дополнительные меры будут также ограничены.

Концерт из дома

Конкурс будет проводиться в Роттердаме. Однако те артисты, которые не смогут приехать в Нидерланды, будут выступать со сцены в своей стране, а их шоу будет транслироваться онлайн в зале. Те, кому будет позволено приехать, будут выступать в Роттердаме. Количество зрителей ограничено.

Концерт исключительно в онлайн формате

Все выступления участников в случае внедрения в Нидерландах жесткого карантина будут происходить из своих стран и транслироваться онлайн.

​Актуально Что известно об участниках конкурса Евровидение-2021 и их песни

Известно, что конкурс состоится все же в формате с соблюдением социальной дистанции. Шоу увидят лишь 20% зрителей в зале. Но для этого зрители должны иметь отрицательный тест на коронавирус и соответствовать еще ряду критериев.



Евровидение 2021: что известно о конкурсе / Фото из официального инстаграма Евровидения

В этом году за главный кубок Евровидения-2021 будут бороться 39 государств. Известно, что предварительно их было больше. Однако, из-за кризиса в стране от участия в проекте отказалась Армения, а Белоруссию дисквалифицировали за провокационные подтексты их песен. Из-за этого белорусы вообще отказались транслировать Евровидение-2021, за что их не допустят к участию в шоу в 2022 году. Также, некоторым участникам разрешили выступать из их стран, перед этим записав вживую в студии их выступления. Таким правом воспользовалась Австралия.

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В первом полуфинале выйдут на сцену 16 стран: Литва, Словения, Россия, Швеция, Австралия, Северная Македония, Ирландия, Кипр, Норвегия, Хорватия, Бельгия, Израиль, Румыния, Азербайджан, Украина и Мальта. Наши представители – группа Go_A будет выступать под номером 15. В первом полуфинале украинцы смогут голосовать за всех конкурсантов, кроме представителей их страны.

Выступление группы Go_A на Евровидении-2021

Этнофолк-группа Go_A еще в прошлом году выиграла национальный отбор Евровидения-2020 и уже собиралась покорять конкурс с ритмичной песней Solovey. Однако, конкурс отменили и все представители стран автоматически "перенеслись" на 2021 год.

Правда, теперь, согласно нововведениям, они должны были бы написать другие песни. Go_A должен был презентовать не менее двух песен экспертному жюри, чтобы те единогласно выбрали лучшую, которой стала красивая композиция SHUM.

Первый полуфинал Евровидения-2021: Go_A – SHUM: смотреть онлайн

Сейчас коллектив усиленно готовится к своему выступлению и их драйв уже на первых репетициях зажигает сердца зрителей. Примером этого стала ситуация, когда видео с репетиции Go_A вырвалось у тренды YouTube и набрало почти 900 тысяч просмотров.

Организаторы Евровидения-2021 очень придирчиво относятся к карантинным правилам и ограничениям, поэтому когда солистка группы Екатерина Павленко заболела, ее сразу заставили сделать тест на коронавирус. Эти тесты исполнители делают каждые два дня.

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Букмекеры дают украинцам очень перспективные прогнозы и вносят наших музыкантов в десятку лучших конкурсантов. Кроме мощного выступления, Go_A очаровывают аудиторию Евровидения и своими оригинальными образами. На бирюзовую дорожку открытия конкурса группа пришла в наряде, пошитом из переработанного пластика.

Многие представители из других стран, которые тоже участвуют, одобрительно отзываются о нашей группе и ее песне. Elena Tsagrinou, которая представит Кипр, призналась, что SHUM – теперь одна из ее самых любимых песен. Представители Бельгии, группа Hooverphonic, отметили, что Украина может послужить хорошим примером для других, ведь она развивает свой потенциал и делится своей уникальной аутентичностью со всем миром.

Желаем успеха украинской группе Go_A на Евровидении-2021!