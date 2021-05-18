В первом полуфинале Евровидения-2021 группа Go_A выступит под номером 15. Перед важным событием, которого ждали 2 года, 17 мая состоялась генеральная репетиция, перед этим украинский коллектив дважды репетировал свое выступление на сцене Роттердама в Нидерландах.

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Но украинцам из Go_A нужно было дважды сыграть на репетиции, поскольку у них возникли технические проблемы со звуком. Как отметили в "Суспільном", такая же проблема была и у представителей Румынии и Мальты. Все же, для этого и есть репетиции, чтобы устранить все проблемы перед конкурсом. В частности, репетиции участников записывают на видео, чтобы в случае проблем во время трансляции конкурса показать запись.

Сегодня ночью у нас было два выступления на генеральной репетиции Евровидения-2021 перед жюри. Даже техника не выдержала нашу бешеную энергетику. Но технические проблемы со звуком не помешали нам достойно выступить,

– написал группу Go_A в своем инстаграме.

Несмотря на это, позиции коллектива на Евровидении-2021 – превосходны. Среди всех 39-ти участников конкурса букмекеры отдают им 8 место, а в первом полуфинале – третье. Поэтому стоит надеяться, что Екатерина Павленко и ее коллеги попадут в финал шоу, чтобы достойно еще раз представить Украину и побороться за главную победу.

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Образ Екатерины Павленко на Евровидении-2021

На первой репетиции Екатерина Павленко надела зеленую шубу, о которой она поет в песне SHUM. Однако на генеральной репетиции стилисты подобрали Екатерине несколько иной образ – черное платье из экокожи и металлическую брошь на груди, черное украшение-обруч на голову и макияж в стиле smoky eyes. Неизменной изюминкой наряда Павленко станет зеленая шуба.