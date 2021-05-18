Беларуси отказали в участии в Евровидении в этом году, поэтому она решила не транслировать конкурс вообще. Однако именно это станет причиной отказа выступления конкурсантов от Беларуси в следующем году.
Обратите внимание Новая песня тоже не подошла: Беларусь отстранили от участия в Евровидении
Беларусь не будет участвовать в Евровидении-2021
Согласно правилам, которые действуют на Евровидении с 2007 года, участие в конкурсе могут принимать страны, которые:
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являются участниками Европейского союза вещателей (ЕВС);
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уплатили Союзу членские взносы до окончания срока уплаты;
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транслировали 2 полуфинала и финал Евровидения в предыдущем году в своей стране.
Пока эти правила остаются неизмененными, поэтому Беларусь в следующем году, скорее всего, не допустят к участию.
Группу "Галасы ЗМеста", которая должна была представлять Беларусь на Евровидении-2021, отстранили от конкурса. Поэтому белорусские каналы приняли решение вообще не транслировать его в своей стране. Между тем все желающие смогут посмотреть Евровидение на официальном ютуб-канале.
Почему Беларусь отстранили от Евровидения-2021
- В начале марта 2021 года в Беларуси заявили, что на Евровидение в Роттердам поедет группа "Галасы ЗМеста". Музыканты высмеивали протесты в стране и оппозиционерку Светлану Тихановскую.
- Коллектив готовил для конкурса русскоязычную песню "Я научу тебя". В ней были намеки на контроль и манипуляции в стране. Из-за политического подтекста страну могли дисквалифицировать. Исполнителям дали время исправить ситуацию и разрешили изменить песню
- "Галасы ЗМеста" отрицали политический подтекст, однако все-таки начали писать новую песню.
- Глава Белтелерадиокомпании Иван Эйсмонт рассказывал, что группа написала 2 песни: веселую и грустную.
- Однако и новая композиция нарушала правила конкурса, поэтому организаторы не допустили коллектив к участию в Евровидении-2021.