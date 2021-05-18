Беларуси отказали в участии в Евровидении в этом году, поэтому она решила не транслировать конкурс вообще. Однако именно это станет причиной отказа выступления конкурсантов от Беларуси в следующем году.

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Беларусь не будет участвовать в Евровидении-2021

Согласно правилам, которые действуют на Евровидении с 2007 года, участие в конкурсе могут принимать страны, которые:

являются участниками Европейского союза вещателей (ЕВС);

уплатили Союзу членские взносы до окончания срока уплаты;

транслировали 2 полуфинала и финал Евровидения в предыдущем году в своей стране.

Пока эти правила остаются неизмененными, поэтому Беларусь в следующем году, скорее всего, не допустят к участию.

Группу "Галасы ЗМеста", которая должна была представлять Беларусь на Евровидении-2021, отстранили от конкурса. Поэтому белорусские каналы приняли решение вообще не транслировать его в своей стране. Между тем все желающие смогут посмотреть Евровидение на официальном ютуб-канале.

Почему Беларусь отстранили от Евровидения-2021